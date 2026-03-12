Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı

Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı\'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u anma programları yapıldı
12.03.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anaokulu öğrencilerinin gösteri sunduğu programda, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, diğer protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nurettin Topçu Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sadi Şenkaya, programda, İstiklal Marşı'nın bir ulusun özgürlük tutkusunu ve bağımsızlık azmini mısralara döken en güçlü irade beyanı olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı slayt gösterimi, tiyatro ve şiirlerin okunduğu program, müzik dinletisiyle devam etti.

Etkinlik, resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile ilgililer katıldı.???????

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla hazırlanan çeşitli etkinlikler sahnelendi.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, istiklal mücadelesine hayat veren bütün kahramanları rahmet ve saygıyla anarak, Mehmet Akif Ersoy'un sadece istiklal şairi değil, aynı zamanda bu mücadelenin fikir ve uygulama aşamalarında var gücüyle çalışmış bir kahraman olduğunu ifade etti.

Kilis

???????Kilis'te Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro ve şiirlerin okunduğu program, oratoryo gösterisiyle devam etti.

Programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile veli ve öğrenciler katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan tiyatro sahnelendi, şairin eserlerinden şiirler okundu.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle devam etti.

Programa, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Osimhen’i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu
Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı

13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:42
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:27
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:02:30. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.