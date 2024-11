Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu: "İhalelerde Bazı Usulsüzlükler Tespit Ettik"

Güncel

Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu, bir organizasyon firmasına ait özel mülke gece yarısı dozerlerle girdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Topaloğlu, "Yapılan ihalelerde bazı usulsüzlükler tespit ettik. Biz göreve geldiğimizde tabii bu rakamların çok düşük olduğunu, ihalede 1 milyon 920 bin lira gibi bir teklif varken niçin 1 milyon 20 bin liraya bu ihalenin verildiğini araştırdık. ve sözleşme kapsamında ilçemizin böyle bir sosyal tesise ihtiyacı olduğundan sözleşme kapsamındaki maddeye istinaden bir tebligatta bulunduk. Tebligatta 'bu tesislerin boşaltılması Belediyenin Kültür Müdürlüğü'nün bu tesise ihtiyacı olduğunu' belirttik. Firma herhangi bir şekilde bir geri dönüş yapmadı" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bir organizasyon firmasına ait özel mülke gece yarısı dozerlerle girdiği ve mekanı yıkmak istediği iddialarına ilişkin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Topaloğlu, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Özel mülk olduğu iddia edilen yerin belediyeye ait olduğunu, üzerindeki yapının da 2018 yılında İBB tarafından ihale kapsamında yaptırılan tesis olduğunu belirten Topaloğlu, süreci şöyle anlattı:

"İhalelerde bazı usulsüzlükler tespit ettik"

"Söz konusu tesisimiz belediyemizin tesisleri olup burada geçmiş dönemde ihale karşılığında New World isimli firmada kalmış. Ancak bu yapılan ihalelerde bazı usulsüzlükler tespit ettik. Şubat 2023'te yapılan ihalede iki firma katılmış. Bir firma, 1 milyon 920 bin artı KDV. Bir firma 1 milyon 20 bin artı KDV teklifi vererek ihaleyi 1 milyon 920 bin teklif veren R.S. isimli firma kazanmıştır. Daha sonra o dönemin belediye başkanı Kahramanmaraş depremlerini bahane ederek ihaleyi iptal etmiş ve Ağustos 2023'te tekrardan ihale açılmış. Söz konusu ihale 1 milyon 20 bin lira artı KDV bedelle belediyenin iştirak yolu olan GOPAŞ (Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.) firmasına verilmiştir. Daha sonra da GOPAŞ firması söz konusu yerin New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasıyla, kira sözleşmesi imzalayarak o tarihtedeki belediye başkanının da onayı doğrultusunda. New World isimli firmaya devretmiştir. New World isimli firma bu tarihten itibaren o tesisin işletmeciliğini yapmaktadır.

"Hukuki bir kaç dava açıldı. Herhangi bir şekilde yürütme durdurma kararı çıkmadı"

Biz göreve geldiğimizde tabii bu rakamların çok düşük olduğunu, ihalede 1 milyon 920 bin lira gibi bir teklif varken niçin 1 milyon 20 bin liraya bu ihalenin verildiğini araştırdık. ve sözleşme kapsamında bizim Gaziosmanpaşa'da maalesef çok fazla tesisimiz yok. Böyle bir tesise, ilçemizin ihtiyacı olduğundan böyle bir sosyal tesisimiz bulunmadığından sözleşme kapsamındaki maddeye istinaden bir tebligatta bulunduk. Tebligatta bu tesislerin boşaltılmasını, belediyenin Kültür Müdürlüğü'nün bu tesise ihtiyacı olduğunu bulunduk. Daha sonra firma herhangi bir şekilde bir geri dönüş yapmadı.Tebligatlarımıza cevap vermedi. Hukuki bir kaç dava açıldı. Herhangi bir şekilde yürütme durdurma kararı çıkmadı.

"Mühürlememize rağmen iki defa mühür kırılarak tesitte düğün yapıldı"

Biz işletme ruhsatı da olmaması sebebiyle, mühürlememize rağmen iki defa mühür kırılarak tesiste düğün yapıldı. Biz tabii ki vatandaşlarımızın orada düğün kiralayan kişilerin mağdur olmasını istemeyiz. Bunun için süre de verdik firmaya. Ancak söz konusu firma hiç iyi niyet göstermedi. Düğünleri yapmaya devam etti. Düğün sahiplerini belediyemize yönlendirdi. Sanki belediye eliyle biz vatandaşı mağdur ediyormuşuz gibi. Gereken süreleri de kendilerine tanımamıza rağmen hiçbir şekilde vatandaşları arayıp başka tesislere düğünleri kaydırmadı. ve sürekli bizi vatandaşla burada muhatap olmak zorunda bıraktı. ve bu nedenle biz tesisleri kamu yararına açmak için ve bir kişiye değil vatandaşa hizmet için bir protokolden kaynaklanan sebeplerle geri almak istiyoruz."

"Söz konusu tesisle alakalı biz çalışmalarımızı bitirdikten sonra tamamen kamu yararına olacak"

Tesisle ilgili çalışmalar bittiğinde tamamen kamu yararına hizmet vereceğini belirten Topaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimizin faydalanacağı kültürel, sosyal bir tesis olarak kullanacağız. Artı burada bir iddia daha var. Bu tesisi söz konusu şahıslar kendilerinin yaptığı. Ancak öyle bir şey yok. 2018 yılında bu tesisler kaba inşaatını Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış. Geri kalan içerideki tüm imalatlarda Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.

İmzalanan sözleşmedeki bir maddede belediyenin ihtiyacı olması halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilir maddesine dayanarak biz sözleşmeyi 25 Ağustos'ta feshettik. Bununla ilgili firmayı belirttik. Ancak aradan üç ay geçmesine rağmen kesinlikle düğün sahiplerini bilgilendirme yapmadan hiçbir şey yokmuş gibi düğünlerini yapmaya devam ediyorlar. Mühürleri kırarak içeride düğün yapmaya devam ediyorlar. Burada vatandaşlarımız mağdur. Ama biz zaten bunun düzelmesi için firmaya gerekli süreleri verdik. Ancak firma burada iyi niyet göstermiyor. Sürekli düğün sahiplerini kullanarak belediyemize top atıyor. Biz bunun için gerekli süreleri verdik ama gereken sürede firma boşaltma işlemini gerçekleştirmedi."