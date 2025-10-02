Gaziosmanpaşa'da cinayet: Genç tutuklandı - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da cinayet: Genç tutuklandı

Gaziosmanpaşa\'da cinayet: Genç tutuklandı
02.10.2025 11:19
Yunus Emre S., tartıştığı Celil Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü; tutuklandı.

GAZİOSMANPAŞA'da sokakta yürürken tartıştığı Celil Arslan'ı (51) bıçaklayarak öldüren Yunus Emre S. (19) polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, Celil Arslan'ın, annesine mesaj attığını ve tartışmanın bu nedenle yaşandığını iddia etti. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde 30 Eylül Salı günü saat 02.50 sıralarında bir arkadaşı ile yolda yürüyen Celil Arslan, karşılaştığı bir kişi ile tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu kişi bir anda elindeki bıçakla Celil Arslan'ını bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Celil Arslan hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin, Celil Arslan'ı olay öncesinde bir süre takip ettiği belirlendi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin önce eşkali ardından kimliği tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı belirlenen saldırgan Yunus Emre S.'yi gözaltına aldı. Yakalandığında suçunu itiraf eden şüpheli olayda kullandığı bıçağı evin mutfak bölümünde sakladığını söyledi. Yapılan aramada olayda kullanılan bıçakta ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde cinayeti itiraf eden şüpheli, Celil Arslan'ın, annesine mesaj attığını bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını iddia etti. Şüphelinin olay sırasında kendisini kaybettiğini ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını anlattığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Yunus Emre S., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Polis, Hukuk, Suç

Gaziosmanpaşa'da cinayet: Genç tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da cinayet: Genç tutuklandı
