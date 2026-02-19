Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi

19.02.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantının açılışında uzun bir konuşma yaparak, Orta Doğu barışından Gazze'deki yeniden inşa sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıdaki konuşmasında Trump, Barış Kurulu'nun güç ve prestij açısından bugüne kadarki en önemli organizasyon olduğunu belirtti ve destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

Gazze için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydeden ABD Başkanı, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak." dedi.

9 ülkeden 7 milyar dolarlık yardım sözü

Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Gazze için 2 milyar dolar ilave bağış topladığını kaydeden Trump, ayrıca Japonya'nın Gazze'nin yeniden yapılandırılması için "çok büyük" bir bağış etkinliği düzenleyeceğini belirtti.

Trump'tan Hamas'a teşekkür

Trump, Gazze'deki esirlerin cesetlerinin çıkarılması ve İsrail tarafına teslim edilmesi sürecinde Hamas'ın ciddi bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Hamas bu işin büyük bir kısmını yaptı ve bunun için onların hakkını vermemiz gerekir." dedi.

Hamas'ın bu konudaki çalışmaları büyük oranda yaptığını ve esirlerin geri verilmesi konusundaki sözünü tuttuğunu ifade eden Trump, bunun önemli olduğunu söyledi.

"Barış Kurulu, BM'yi denetleyecek"

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Gazze konusunda BM ile daha yakın çalışmaları gerektiğini ve BM'nin "potansiyelinin" kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM'yi "potansiyelini tam olarak yerine getiremeyen" bir yapı olarak tanımlayan Trump, "Barış Kurulu, BM'yi denetleyecek ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, BM'nin desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve BM'nin güçlendirilmesi için Amerikan yardımını vadederek, "BM ile çok yakın bir şekilde çalışacağız. Onları geri getireceğiz. Sonunda potansiyelini gerçekleştireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk temsilcileri de Gazze'de güvenliğin sağlanması sürecinde görev yapacak Uluslararası Barış Gücü'ne asker gönderebileceklerini dile getirdi.

Trump'tan Norveç'e Nobel esprisi

Öte yandan Trump, konuşmasının bir yerinde, Norveç'in bir Barış Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmayı istediğini kendilerine ilettiğini aktarırken, "Bir an Norveç'in Nobel Barış Ödülü'nü bana vereceklerini söylediklerini düşündüm." diye espri yaptı.

Trump'ın esprisi salonda gülüşmelere neden olurken, ABD Başkanı asıl amacının Nobel almak değil, insanların hayatlarını kurtarmak olduğunu ifade etti.

Gazze bağışları Dünya Bankası'nda toplanacak

Toplantıda söz alan Dünya Bankası Grubu Başkanı??????? Ajay Banga, Gazze'deki projeler için ayrılacak paranın Dünya Bankası bünyesinde oluşturulan Gazze Yeniden İnşa ve Kalkınma Fonu'nda toplanacağını söyledi.

Banga, fonun bağışları almaya hazır olduğunu belirterek, bu sürecin en iyi standartlarla yürütülmesine yardımcı olabilmek amacıyla Barış Kurulu için Dünya Bankası'ndan bir finansal denetçi görevlendirdiklerini aktardı.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planının ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz
Arap dünyası şokta Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış
Olay görüntü Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi Olay görüntü! Ünlü oyuncu çıkan kavgada ağır şekilde darbedildi

21:43
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında penaltı bekledi
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında penaltı bekledi
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:54
Tüm ülke Lookman’ı konuşuyor Yeni lakabı bile var
Tüm ülke Lookman'ı konuşuyor! Yeni lakabı bile var
18:27
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:48:13. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.