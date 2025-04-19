18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini hain saldırıda kaybettiler - Son Dakika
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18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini hain saldırıda kaybettiler

18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini hain saldırıda kaybettiler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucunda, 18 aylık Kenan Advan yaşamını yitirdi. Acılı annenin, "18 yıl ağladım, dua ettim, 700 iğne oldum. Oğlum benim hayatımdı, ciğerparemdi…" sözleri yürek dağladı.

19.04.2025 15:07  Güncelleme: 16:04
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, sadece binaları değil, umutları ve yıllarca kurulan hayalleri de yıkıyor.
Dün gece Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında yerle bir edilen bir evde 18 aylık bebek Kenan Advan hayatını kaybetti. Ancak Kenan'ın hikayesi, yıkılan bir evden çok daha fazlasını anlatıyor.

Filistinli gazeteci Ahmed Advan ve eşi Gazze şartlarında oldukça pahalı bir yöntem olan tüp bebekle 18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini 18 ay sonra İsrail saldırısında kaybetti. Annesi onu, "Evimizin ışığı, hayatımızın ruhu" diye tanımlıyordu. Ancak İsrail ordusundan gelen bir bomba, bir ömrün umudunu söndürmeye yetti.

"18 YIL BOYUNCA DUA ETTİM, 700 İĞNE OLDUM"

Kenan, annesinin 18 yıl boyunca gözyaşları ve dualarla beklediği bir mucizeydi. Anne bebeğini son yolculuğuna uğurlarken şu ifadelerle feryadını dile getirdi: "Bu kadar kolay mıydı onu benden almak? 18 yıl ağladım, dua ettim, 700 iğne oldum. Oğlum benim hayatımdı, ciğerparemdi…"

Anne, Kenan'ın gülümsemesinin, ailenin yıllar süren karanlığını aydınlattığını ve doğduğu gün sadece evin değil, mahallenin sevinçle dolduğunu ifade etti.

18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini hain saldırıda kaybettiler

ACILI BABA, CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Baba Ahmed Kenan, yaşadığı tarifsiz acıya rağmen dimdik ayakta durarak oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Evladının cenazenin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı.

18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini hain saldırıda kaybettiler

YÜZLERCE AKTİVİST PAYLAŞTI

Kenan'ın hikayesi sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yüzlerce aktivist annenin yaşadığı tarifsiz acıya ortak oldu. "#KenanAdvan" ve "#Gazze" etiketleriyle yapılan paylaşımlar, savaşın en masum yüzü olan çocukların dramına dikkat çekti. Aktivistler söz konusu bu acı hikayeyi Gazze'de kaybedilen yüzlerce hayattan sadece biri olarak belirterek, "700 iğneyle gelen can, bir bombayla gitti" sözleriyle paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.

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Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Bebek, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yıl aradan sonra sahip oldukları bebeklerini hain saldırıda kaybettiler - Son Dakika

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