Gazze'de Bir Kadın Girişimci: Bayrama Kurabiyelerle Hazırlanıyor - Son Dakika
Gazze'de Bir Kadın Girişimci: Bayrama Kurabiyelerle Hazırlanıyor

17.03.2026 14:13
Nura Ebu Avde, Gazze'deki zorluklara rağmen kurabiyeler yaparak Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Gazze Şeridi'ndeki kadın girişimci Nura Sami İbrahim Ebu Avde, İsrail'in bölgedeki ağır saldırı ve tekrar eden zorunlu göçe rağmen çadırda hazırladığı kurabiyelerle Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı ve iki yıl süren ağır saldırıları ve yıkım altındaki Filistinliler hayatta kalabilmek için oradan oraya göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de saldırıların sebebiyet verdiği can kaybı 72 bini geçerken Filistinli aileler, hayatta kalan aile fertleriyle yaşam mücadelesi veriyor.

Evlerini, işyerlerini, okullarını arkalarında bırakarak ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, sığındıkları bölgelere düzenlenen yeni saldırılar nedeniyle Gazze'de defalarda göç etmek durumunda kaldı.

Filistinliler, bölgede esen bu göç fırtınasında gittikleri yerlerde ve iptidai şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Filistinli kadınların kurduğu "Şef Enzik Mutfağı"

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden olan Nura Ebu Avde de hayata tutunmaya çalışan Filistinlilerden biri.

Ebu Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan 10 yıl önce başlattığı girişimle, "Şef Enzik'in Mutfağı"nı kurduğunu belirtti.

Lezzetli yemekler yaptığını ve satışa sunduğunu söyleyen Ebu Avde, bu işi çok severek yaptığını kaydetti.

Ebu Avde, bu işin birden fazla aşamadan geçerek geliştirildiğini belirterek, "Mamul, kek, kurabiye, süslü küçük pastalar ve susamlı bisküvi gibi özel günlere yönelik yemek ve tatlılar hazırlıyordum." dedi.

Girişimin başlangıç döneminde çok zorluk yaşandığını kaydeden Ebu Avde, şunları söyledi:

"Projede bir grup kadınla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca bu proje benim ve ailemin temel gelir kaynağıydı. Başlarda çok zorluk yaşadım öyle ki evimden ve çocuklarımdan çok zamanımı alıyordu."

"İsrail saldırılarında çalıştığımız yer yıkıldı"

Ebu Avde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar öncesinde durumun daha iyi olduğunu söyledi.

"İsrail'in Gazze'ye saldırılarından önce ham maddeleri daha uygun fiyatla temin edebiliyorduk; paketleme için gerekli kutuları ve yemek pişirmek için gerekli gazı sağlayabiliyorduk." diyen Ebu Avde, şunları dile getirdi:"

"Ancak saldırıların ardından büyük zorluklar yaşadık. Dükkanım yıkıldı ve tüm ekipmanlarımızı kaybettik. Birden fazla yere ve birden fazla kez göç etmek zorunda kaldık. Göç ettiğimiz her defasında ekipmanlarımızı kaybediyor ve eşyalarımızı geride bırakıyorduk."

"Her defasında yeniden ayağa kalkmam gerektiğini hissettim"

Ebu Avde yaşadığı bu zorluklara rağmen ayakta kalmak için çabaladığını ifade etti.

Filistinli kadın, "Ne zaman işlerim akamete uğratılsa içimde yeniden ayağa kalkmam, kendimi yeniden inşa etmem ve işime tekrar dönmem gerektiğini hissettim." dedi.

Yeni bir göç dalgasında Refah kentine geldiklerinde çadırda yaşamaya başladıklarını söyleyen Ebu Avde, burada çadırda yeniden çalışmaya başladığını dile getirdi.

Ebu Avde, çok büyük bir yıkıma, sınırlı imkanlara ve yerinden edilmelere rağmen ekipmanları defalarca tamir edip üretimini sürdürdüğünü ifade etti.

Filistinli kadın, değerlerini korumaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Saldırılara, maruz kalınan zor şartlara, zorunlu göçe ve yıkıma rağmen ramazan ayının son günlerinde kurabiyeler, hamur işleri yaparak adetlerimizi ve değerlerimizi yaşatmaya ve bayramı karşılamaya alıştık."

Yaşananlara rağmen bayramlarda adetlerimizi değerlerimizi yerine getiriyoruz. Böylece çocuklarımızı sevindirebiliriz, saldırılara ve yıkıma rağmen Gazze'deki evlerde ufacık şeylerle belki sevinç yayabiliriz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Bir Kadın Girişimci: Bayrama Kurabiyelerle Hazırlanıyor - Son Dakika

