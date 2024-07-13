Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e yükseldiİsrail, camiyi hedef aldı: 10 ölü - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e yükseldiİsrail, camiyi hedef aldı: 10 ölü

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- Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e yükseldi İsrail, camiyi hedef aldı: 10 ölü İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 443'e yükseldi.

13.07.2024 17:07
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- Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e yükseldi

İsrail, camiyi hedef aldı: 10 ölü

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 443'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına 281 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 61 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşanan can kaybının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının ise 88 bin 481'e yükseldiği aktarıldı.

Hamas'tan 71 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıya tepki

İsrail ordusunun "güvenli bölge" olarak ilan ettiği ve yerinden edilen sivillerin sığındığı El Mevasi bölgesine saatler önce gerçekleştirdiği saldırıda ise 71 kişi hayatını kaybederken, 289 kişi de yaralandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hedef alındığı iddia edildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zühri ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanlayarak hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu ifade etti. Zuhri, saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise "El Mevasi bölgesindeki katliam, halkımıza yönelik soykırımının bir devamıdır ve bu suça ABD yönetimi doğrudan ortaktır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, "Siyonist işgal ordusunun gerçekleştirdiği bu menfur katliam, Han Yunus'un batısında, işgal ordusu tarafından 'güvenli bölge' olarak sınıflandırılan ve sivillerin buralara taşınmaya teşvik edildiği bir bölge olan El Mevasi'de gerçekleştirildi. İşgalci savaş uçakları, topları ve insansız hava araçları, yerinden edilenlerin çadırlarını farklı silahlarla ağır ve sürekli hedef alırken, yüzlerce silahsız sivilin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı. İşgalin, liderlerimizi hedef aldığı yönündeki iddialar asılsızdır. İşgalin Filistinli liderleri hedef aldığı iddiası ilk değildir ve daha sonra bunların yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Bu asılsız iddialar, korkunç katliamın boyutunun örtbas edilmesinden başka bir şey değildir. 80 binden fazla yerinden edilmiş insanın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeyi hedef alan katliam, Siyonist hükümetin Filistin halkına yönelik soykırımı sürdürme kararlılığının açık bir göstergesidir. Bu, masum sivilleri hedef almayı durdurma çağrılarına veya onların korunmasını zorunlu kılan herhangi bir savaş kanununa uyulmasına bakılmaksızın, çadırlarda, barınma merkezlerinde ve yerleşim bölgelerindeki silahsız sivillerin tekrar tekrar ve sistematik olarak hedef alınması, onlara karşı en iğrenç suçların işlenmesi yoluyla yapılmaktadır" denildi. ABD'nin sağladığı desteğin, İsrail'in söz konusu suçları işlemesinin önünü açtığı vurgulandı.

İsrail yine sivilleri vurdu: 10 can kaybı

İsrail ordusu, El Mevasi'ye yönelik saldırının ardından Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampında öğle namazını kılmak için toplanan sivillerin bulunduğu bir camiyi hedef aldı. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze\'de can kaybı 38 bin 443\'e yükseldiİsrail, camiyi hedef aldı: 10 ölü
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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