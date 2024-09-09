Gazze'de 446 Bin Çocuğa Aşı Yapıldı - Son Dakika
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Gazze'de 446 Bin Çocuğa Aşı Yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde devam eden çocuk felci aşılama kampanyasının sona erdiğini açıkladı. Kampanya kapsamında 446 binden fazla çocuk aşılandı.

09.09.2024 17:47
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den bu yana devam eden "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 446 binden fazla çocuğun aşılandığını bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde devam eden aşılama kampanyasına dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyindeki çocuk felci aşılama kampanyası, aşılamanın başladığı 1 Eylül'den bu yana 446 binden fazla çocuğun aşılanmasıyla sona erdi" ifadesini kullanan Ghebreyesus, 5 sağlık tesisinin, tüm çocukların aşı olmaları için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Ghebreyesus, aşılamaların olduğu bölgelerde "çatışmalara insani ara verilmesinin", kampanyanın Gazze Şeridi'nin tamamında başarıyla tamamlanması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Gazze'nin kuzeyindeki aşılama kampanyasının başlaması için hazırlıkların devam ettiğini belirten Ghebreyesus, "Gazze'deki çocuklar sadece çocuk felci aşılarını değil, kalıcı barışı hak ediyor." ifadesine yer verdi.

Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 446 Bin Çocuğa Aşı Yapıldı - Son Dakika

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