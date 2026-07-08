Gazze\'de İsrail Saldırıları: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 8 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında Gazze'deki Mısır Yardım Komitesi'nin Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed el Vahidi'nin de bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistinli kaynaklar, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların Gazze kent merkezi ile güneydeki Han Yunus'u hedef aldığını belirtti.

Gazze Balıkçılar Komiteleri Birliği Koordinatörü Zekeriya Bekir ise İsrail donanmasının Gazze'nin orta kesimi açıklarında yedi Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığını söyledi.

İsrail ordusu, pazar günü Gazze'nin kuzeyine düzenlenen saldırıda Hamas'ın seçkin birliklerinden birinin komutanı Ahmed Yahya İbrahim el-Batş'ın, pazartesi günü Gazze'nin güneyine düzenlenen saldırıda ise Hamas askeri istihbarat komutanlarından Hamuda Ebu Dakka'nın öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri de salı günü yaptıkları açıklamada, son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 4 kişinin cansız bedeninin ve 11 yaralının getirildiğini bildirdi. Böylece, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.076'ya, yaralı sayısı ise 3.474'e yükseldi.

Yetkililer, Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 73.102'ye, yaralı sayısının ise 173.582'ye ulaştığını kaydetti.