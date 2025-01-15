Gazze\'de Kalıcı Ateşkes Anlaşması Sağlandı

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(ANKARA) - Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casım El Thani Gazze'de Doha's devam eden görüşmeler kapsamında Gazze'de ateşkesin ve esir takası anlaşmasının sağlandığını, ateşkesin 19 Ocak Pazar günü itibariyle başlayacağını duyurdu.

Filistin'e insanı yardımın erişimini de sağlayacak ateşkesin sağlanmasına katkıları için ABD ve Mısır'a teşekkür eden Katar Başbakanı ayrıca ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'e özel teşekkürlerini iletti.

"Katar, Mısır ve ABD, arabulucular olarak savaşan taraflar arasında nihayet kalıcı bir ateşkese ve esir takası anlaşmasına vardığımız için memnunuz… Savaşan iki tarafın anlaşmaya varmasının ardından bu gece yürütme ile ilgili bütün detayları bitireceğiz.

Detaylara gelince; İlk aşama 42 gün sürecek. İsrail güçlerinin nüfusun yoğun olduğu bölgelerden uzağa, doğuya doğru çekileceğini gözlemleyeceğiz. Mahkum ve esirlerin takasının yanı sıra ölüler de teslim edilecek ve hastalar tedavi edilecek. İlk aşama geniş kapsamlı bir rahatlamayı içeriyor, Gazze'ye insani yardımın girişi, hastanelerin, fırınların rehabilitasyonu ve sivil halkın desteklenmesini içeriyor. Anlaşmaya göre Hamas, Filistinli mahkumların İsrail tarafından serbest bırakılması karşılığında, askerler, kadınlar dahil olmak üzere 33 esiri serbest bırakacak.

İkinci ve üçüncü aşamalara gelince bunlar birinci aşamanın tamamlanmasından sonra başlayacak… Kalıcı bir ateşkese ulaşmak ve barışı kalıcı kılmak için için Katar; Mısır ve ABD ile çalışmaya ve ateşkesi gözlemlemeye devam edeceğini teyit eder. Tüm aşamaların tamamlanması üzerine müzakereler devam edecek."

Hamas'ın elinde İsrailli rehinelerin sayısının 110 olduğunu ifade eden Katar Başbakanı, ateşkesin zamanlaması ile ilgili gazetecilerden gelen bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Geçen aydan bu yana (müzakerelerde) bir hızlanma gördük ve biz de partnerlerimizle birlikte yakından bunu desteklemek için çalıştık. ve son günlerde ABD tarafında her iki yönetimin de (Trump ve Biden) birarada katkı sunduğunu gördük, bu ABD'nin bu anlaşmaya varmak konusundaki taahhütün de ıspatıydı. Her iki yönetimin temsilcilerine (Witkoff ve McGurk) çok teşekkür ediyorum, hayati bir rol oynadılar…"

ABD, Katar ve Mısır'ın yürüteceği bir takip mekanizması olacak

Anlaşmanın dayanıklılığı konusunda gelen bir soruyu yanıtlayan El Thani, şöyle konuştu:

"Bizi bu noktaya getiren bir inancımız vardı ve en önemlisi partnerlerimizle birlikte bu ateşkesin üzerinde uzlaşıldığı haliyle uygulanması için elimizden geleni yapmak konusundaki taahhütümüze bağlıyız. ve bu anlaşma bize nihayetinde barışı getirecek. İnanıyorum ki bu tamamen anlaşmanın taraflarının ateşkesin bozulmaması için iyi yönde hareket etmesine bağlı.

Kahire'de ABD, Katar ve Mısır'ın yürüteceği bir takip mekanizması olacak. Bu, üç ülkenin ortak bir heyeti ile ateşkesin uygulanmasının ve üzerine uzlaşılan her şeyin gözlemlendiği bir mekanizma olacak."

Kasım 2023 tarihinde varılan ateşkesin sekiz gün içinde sona erdiğinin hatırlatılması üzerine El Thani, bu ateşkesin, bugün varılan anlaşma gibi uzun vadeli bir ateşkese varmak üzere atılmış kısa vadeli bir adım olduğunu ve 'işlemsel' bir anlaşma olduğunu söyledi. El Thani, 2023'teki ateşkesin aksine bugün varılan ateşkesin net bir mekanizma ile denetleneceğini ve bütün detayların gelecek birkaç gün içinde paylaşılacağını belirtti.