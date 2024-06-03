UNRWA: Gazze'deki halkın kıtlığa düşmemesi için yeterli gıdaya ihtiyaç var - Son Dakika
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UNRWA: Gazze'deki halkın kıtlığa düşmemesi için yeterli gıdaya ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kuşatma altındaki Filistin yerleşim bölgesinde yaşayan halkın kıtlığa düşmemesi için yeterli gıdaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. UNRWA yetkilisi, Gazze'deki barınma merkezlerinin dolu olduğunu ve sağlık hizmetleri ile gıda dağıtımı için yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Gazze'deki saldırılarda binlerce kişi öldü ve yaralandı.

03.06.2024 15:04
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GAZZE, 3 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kuşatma altındaki Filistin yerleşim bölgesinde yaşayan halkın kıtlığa düşmemesi için yeterli gıdaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

UNRWA'nın Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, Pazar günü Kahire'de Mısır devletine bağlı El-Kahire televizyonuna verdiği canlı söyleşide, "Gazze Şeridi'nde güvenli bir bölge yok ve insani kriz giderek daha da zorlayıcı hale geliyor" dedi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ve Gazze'nin orta kesiminde bulunan barınma merkezlerinin, İsrail saldırıları yüzünden Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinden kaçan Filistinlilerle dolduğunu kaydeden Hamdan, "Merkezlerin her birinde yaklaşık 16.000 kişi toplanmış durumda" diye konuştu.

UNRWA ekiplerinin bu barınaklara sağlık hizmetleri sunmaya ve gıda dağıtmaya çalıştığını kaydeden Hamdan, kıtlığın önlenmesi için yeterli gıda yardımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında 36.439 kişi öldürülürken, 82.627'den fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Filistin, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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