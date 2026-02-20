Gazze'de Ramazan'ın İlk Cuması Enkaz Arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ramazan'ın İlk Cuması Enkaz Arasında

Gazze\'de Ramazan\'ın İlk Cuması Enkaz Arasında
20.02.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında ilk cuma namazını eda etti.

Gazze'de ramazan ayının ilk cuma namazı, İsrail saldırılarında ağır hasar gören ve büyük bölümü kullanılamaz hale gelen camilerin enkazı arasında eda edildi.

On binlerce Filistinli, yıkılan mabetlerin avlularında, geçici mescitlerde ve açık alanlarda saf tutarak hem ibadetlerini yerine getirdi hem de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıl süren ve büyük yıkıma yol açan saldırılarının ardından ramazan bu yıl farklı bir atmosferde karşılandı. Kent genelinde çok sayıda cami ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar nedeniyle ibadete kapandı. Buna rağmen Filistinliler, ilk cuma namazını kılmak için sınırlı imkanlarla oluşturulan alanlara akın etti.

Gazze'nin güneydeki Han Yunus'ta namazlar, yıkılmış camilerin yanına kurulan geçici mescitlerde eda edildi.

Kent merkezindeki El-Elbani Camisi'nin cemaati ise hasar gören yapının bir bölümünü onararak ibadete açtı. Ancak çoğu bölgede kapalı alanların yetersizliği nedeniyle binlerce kişi namazını açık havada, enkazın arasında kılmak zorunda kaldı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan ve ağır hasar gören Selahaddin Camisi de bu manzaranın simgelerinden biri oldu.

Onlarca Filistinli, caminin enkazı üzerinde ve dış avlusunda saf tuttu. Halılar ve hasırlar molozların üzerine serildi; cemaat, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua etti.

İbadethanelerin hedef alınması Müslümanların ibadet özgürlüğünü de ihlal etti

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırıları boyunca 1244 camiden 1109'u tamamen ya da kısmen yıkıldı. Bu durum, ibadet için kullanılabilecek alanları ciddi şekilde daralttı.

Cuma hutbelerinde, hem hayatını kaybedenler için rahmet dilendi hem de ramazan ayının Gazze halkının sıkıntılarına bir ferahlık getirmesi için dua edildi.

Hatiplerden Muhammed el-Amudi, ramazanın bu yıl ağır bir tablo eşliğinde karşılandığını belirterek, ibadethanelerin hedef alınmasının Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik bir ihlal olduğunu ifade etti.

Amudi, tüm zorluklara rağmen Filistinlilerin ya kısmen onarılan camilerde ya da yerinden edilmiş siviller için kurulan mescitlerde ibadetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Cemaatten Samir el-Ahras da AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yüzlerce kişiyi ağırlayabilen caminin artık hem içinde hem dışında sınırlı sayıda kişiye hizmet verebildiğini söyledi.

Ahras, mahalle sakinlerinin camiyi yeniden inşa etme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Saldırlar öncesinde Gazze'deki camiler yalnızca namaz vakitlerinde değil, ramazan boyunca düzenlenen toplu iftar programları, Kur'an kursları ve dini derslerle de dolup taşıyordu. Ancak, İsrail saldırıları nedeniyle yüzlerce caminin devre dışı kalmasıyla bu faaliyetlerin büyük bölümü ya tamamen durdu ya da çok sınırlı şekilde yapılabiliyor.

Yerinden edilme ve zor şartlar

Gazze kentinde çok sayıda Filistinli, yıkılan camiler nedeniyle ibadetini Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'nın okullarında veya çadırlarda kurulan geçici alanlarda yerine getiriyor. Kentteki Salahaddin Okulu'na sığınan onlarca kişi, ilk cuma namazını burada eda etti.

Beyt Hanun'dan göç etmek zorunda kalan ve şu anda okulda yaşayan Rafet Ebu Avde, yerinden edilmenin günlük hayatın her ayrıntısını değiştirdiğini belirtti.

Ebu Avde, namaz için çoğu zaman uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldıklarını, su ve hijyen imkanlarının yetersizliğinin ise yaşamı daha da zorlaştırdığını söyledi.

Gazze'de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun 1,9 milyonu yerinden edilmiş durumda. Çoğu kişi, temel yaşam koşullarından yoksun çadırlarda veya kalabalık sığınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Altyapının büyük bölümünün tahrip edilmesi, temiz suya erişimden elektrik teminine kadar birçok alanda ciddi sıkıntılara yol açıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.

Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen, yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme sağlanamadı. Sınır kapılarının açılması, yardım girişleri ve yeniden imar süreci gibi konularda yaşanan aksamalar, insani krizin devam etmesine neden oluyor.

ABD'nin ocak ayında anlaşmanın ikinci aşamasına geçildiğini duyurmasına rağmen, sahadaki tablo pek değişmedi. Filistinliler, hem evlerini hem de ibadet mekanlarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Tüm bu ağır tabloya rağmen, Gazze'de ilk cuma namazında oluşan saf düzeni dikkati çekti. Enkazların arasında omuz omuza duran binlerce kişi, ramazanın manevi atmosferini yaşatmaya çalıştı.

Yıkımın ortasında yükselen dualar, hem kayıpların ardından tutulan yasın hem de yeniden ayağa kalkma iradesinin sembolü oldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ramazan'ın İlk Cuması Enkaz Arasında - Son Dakika

Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
İsrail Lübnan’ın çok sayıda noktasına saldırdı İsrail Lübnan'ın çok sayıda noktasına saldırdı
Fenerbahçe’ye iki kötü haber daha Fenerbahçe'ye iki kötü haber daha
Sinirden küplere bindi Maç sonuna damga vuran anlar Sinirden küplere bindi! Maç sonuna damga vuran anlar
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:39:33. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Ramazan'ın İlk Cuması Enkaz Arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.