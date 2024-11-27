GAZZE, 27 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, şiddetli yağmurun sele yol açabileceğini ve yerinden edilmiş sivillerin çadırlarında hasara neden olabileceğini belirterek, "insani felaket" riski konusunda uyarıda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ortaklarıyla birlikte hafta sonu şiddetli yağıştan etkilenen yerinden edilmiş Gazzelilerin bulunduğu birçok bölgeye müdahale ettiklerini ve sel hasarını değerlendirdiklerini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Sel Uyarısı: İnsanlık Krizi Kapıda - Son Dakika
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