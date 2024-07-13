Gazze'deki Soykırım Suçuna Katılan Çifte Vatandaşların Hukuki Durumu Tartışıldı

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) işbirliğinde düzenlenen panelde, Gazze'deki soykırım suçuna katılan hem Türkiye hem de İsrail vatandaşlarının hukuki durumları tartışıldı.

ASBÜ Sezai Karakoç Toplantı Salonu'nda "Gazze'de İşlenen Soykırım Suçuna Katılan Çifte Vatandaşların (İsrail/Türkiye) Hukuki Durumu" paneli düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam ve soykırım yaşandığına işaret ederek, dünyanın egemen sermaye güçlerini arkasına alan İsrail'in, bu katliamda dünyanın en ileri teknolojisine sahip silah ve mühimmatları kullandığını söyledi.

Filistin'de yaşananların insan hakları, hukuku ve devletler hukukunun ayaklar altına alındığının işareti olduğunu bildiren Malkoç, İsrail'in sadece Gazze'yi değil, bütün hukuk müesseselerini, insan haklarını, ahlakı ve adaleti de bombaladığını ifade etti.

Malkoç, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin "9 ayda şunu gördük, Avrupa Birliği'nden Amerika'sına kadar dünyanın bütün egemen güçleri arkasında olmasına rağmen İsrail, Gazzelileri yenemedi, onları sindiremedi, Hamas'ı bitiremedi. İsrail, en fazla güç aldığı ülkelerde bile meşruiyetini kaybetti." diye konuştu.

Savaşla bir yere varılamayacağını dile getiren Malkoç, İsrail'in esirlerini kurtarmak istiyorsa Hamas'la anlaşmak zorunda olduğunu vurguladı.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmaya başladığını anımsatan Malkoç, "İnşallah hep beraber ceza aldıklarını da göreceğiz. Bu bir dönüm noktası olurdu. Bunu sadece bir temenni, dua olarak söylemiyorum, yakında göreceğiz. Filistin sorunu çözülmezse Orta Doğu'da hiçbir sorun çözülmez, dünyada da huzur ve barış olmaz. Mescid-i Aksa bağımsızlığına kavuşmadan, dünyada barış mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Ombudsman Akademik dergisinde Gazze'ye yönelik 130 akademisyenin makalelerinin yer aldığı özel bir sayının çıkarıldığını ve insan haklarıyla ilgili rapor hazırladıklarını da anlattı.

"İsrail, tüm dünyanın güvenlik sorunu"

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise ASBÜ akademisyenlerinin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin rapor hazırlıklarını sürdürdüğünü, rapor tamamlandığında onunla ilgili de bir panel planladıklarını söyledi.

Arıcan Türkiye'nin Filistin konusunda kıymetli çabaları olduğuna dikkati çekerek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya sunulan bir İsrail mitini, putunu 'one minute' ile yıktığını aslında gördük. Bu çok önemli bir adımdı. Dokunulamayan, 'kimse söz söyleyemez' diye düşünülen İsrail putu yıkıldı. Dünyada 100 yıldır sunulan bir siyonizm putu var. Önce bu putun zihinlerde yıkılması lazım. Dünyada yeni bir zihniyeti inşa etmemiz gerekiyor. Bu da Türkiye'den başlayacak." diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç'in "unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü anımsatan Arıcan, "Ona şunu da eklememiz gerekir belki, işlenen soykırımlar cezalandırılmazsa artarak devam eder. Artık dünyada soykırımların cezalandırıldığı bir yapıyı, hukuki zemini en iyi şekilde oturtmamız gerekiyor." dedi.

Panelin açılışında ANFİDAP Dönem Sözcüsü Aziz Oğuzhan Karaman da bir konuşma yaptı.

Ardından moderatörlüğünü Malkoç'un yaptığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Muhammet Ecevit Carti, ASBÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Dur, MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Kudüs ve Hukuk Platformu Başkanı Mustafa Eminoğlu ve gazeteci Yılmaz Bilgen'in konuşmacı olarak yer aldığı panele geçildi.

Programa, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.