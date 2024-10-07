Gazze Savaş Suçları \'Kanıt\' Belgeseli ile Anlatıldı

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Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin ABD'nin California eyaletinde gösterimi yapıldı.

"Kanıt" belgeselinin gösterimi, ABD'nin California eyaletindeki Santa Ana şehrindeki Frida Cinemas'ta düzenlendi.

100'den fazla kuruluş başkanı, basın ve üniversite kulüplerinin katılımıyla düzenlenen, etkili bir başlangıç olarak büyük ilgi gören gösterimin ardından, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının delillendirilmesinde "Kanıt" belgeselinin etkisinin konuşulduğu bir panel düzenlendi.

Panelde, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin California Direktörü Hussam Ayloush, sivil toplum kuruluşu Filistin için Amerikalı Müslümanlar'dan (AMP) Shakeel Syd ve İnsani Yardım ve Uluslararası Kalkınma (HADI) Üst Yöneticisi (CEO) Mohammad Aleem konuşmacı olarak yer aldı.

Belgeselin yayılması ve insanlara ulaşmasının öneminden bahsedilen panelde, soru-cevap bölümüne yer verildi.

Gösterime katılan bazı kuruluş başkanları ve üniversite öğrenci kulüpleri, filmi kendi topluluklarında ve üniversitelerinde göstermek üzere başvuruda bulundu.

Bunun yanı sıra HADI tarafından filmin ülke genelinde gösterilmesine yönelik bir sunum yapılırken bu sunumda, gösterimlerin devamının geleceği ve artırılmış gerçeklik teknolojisi gibi farklı yöntemler kullanarak insanların Gazze'de yaşananları tecrübe etmesinin sağlanacağı belirtildi.