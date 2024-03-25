Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.333'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.333'e yükseldi

Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.333\'e yükseldi

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.333'e yükseldiğini açıkladı.

25.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:15
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REFAH, 25 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 32.333'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.333'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.333'e yükseldi - Son Dakika
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