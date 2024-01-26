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Gazze Şeridi'nde Sağlık Krizi: Hastalıklar Hızla Yayılıyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Sağlık Krizi: Hastalıklar Hızla Yayılıyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan 1,5 milyon insan Refah kentine sıkışıp kalmış durumda. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kentteki hastanelerin çoğunun çalışmadığını ve sağlık sisteminin çöktüğünü belirterek, hastalıkların hızla yayıldığını ifade etti. Gazze halkı, sadece bombardımanlardan değil, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklardan da tehlikede.

Gazze Şeridi\'nde Sağlık Krizi: Hastalıklar Hızla Yayılıyor
26.01.2024 - 13:40,
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GAZZE, 26 Ocak (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 1,5 milyon insan Refah kentine sıkışıp kalmış durumda.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü yaptığı açıklamada kentteki 36 hastaneden sadece 16'sının kısmen çalıştığı ve sağlık sisteminin çöktüğü bölgede hastalıkların hızla yayıldığını belirterek, Gazze halkının yalnızca acımasız bombardımanlar nedeniyle ölme ya da yaralanma riskiyle değil, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklara yakalanma tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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