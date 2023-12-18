Gebze Belediyesi Avrupa Birliği Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü\'nü kazandı

Gebze Belediyesi, Avrupa demokrasisinin temel değerlerini temsil eden 12 ilkeye uyum sağlayan yerel yönetimler arasına girerek Avrupa Birliği Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü (ELoGE) sahibi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenen şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik, duyarlılık konularında belediyelerin çalışmaları bağımsız jüri tarafından incelendi.

Kriterlere uygunluk sağlayan Ankara Büyükşehir, Eskişehir Büyükşehir, Gebze, Bağcılar, Sultanbeyli ve Şişli belediyeleri ödülü almaya hak kazandı.

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü'ndeki törende, Gebze Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve AR-GE Birimi Müdürü İzzet Kaşık aldı.

Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, 20 ülkede uygulanan ELoGE'nin, iyi yönetişimin daha da güçlendirilmesi adına fırsatlar sunduğunu belirterek, markanın yenilenmesi ve güçlenmesi noktasında katkılarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Antonella Valmorbida, yerel demokrasiyi bütün paydaşların ortak çabası olarak gördüklerini anlattı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, demokrasinin yerelden başladığını vurgulayarak, "Çözüm üreten belediyelerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkedeki yerel yönetimlerimiz için önemli olan bu markayı almaya hak kazanan belediyeleri, başkanları nezdinde kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.