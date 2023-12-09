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Gebze'deki yangın 8 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gebze'deki yangın 8 saatte kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

09.12.2023 - 12:50,  Güncelleme: 15:02
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lojistik deposunda 04.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

"GELDİĞİMİZDE TAMAMEN YANAR VAZİYETTEYDİ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu gazetecilere söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İslamoğlu, "04.07'de haber merkezimize ilk ihbar düştü. Biz Gebze, Çayırova, Dilovası, Beylikbağı ve diğer ilçelerimizde bulunan itfaiye araçlarımızla hızlı bir şekilde olay yerine vardık. 04.10'da olay yerine geldiğimizde tamamen yanar vaziyetteydi. Burası bir lojistik depo. İçerisinde çeşitli malzemelerin depolandığı bir depo. İçerisinde gıda, beyaz eşya sektörünün, esans sektörünün kullanmış olduğu malzemeler yanar vaziyetteydi ve etrafında çok farklı fabrikalar vardı. Biz ilk önce geldiğimizde bu fabrikalara sirayeti engelledik, önledik. Hiçbir fabrikaya sirayet olmadan yangın kontrolümüz altına alındı. Şu anda da yangını tamamen söndürmek üzereyiz" dedi.

Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

"YANGIN DİĞER FABRİKALARA SİRAYET ETMEDİ"

Ömer İslamoğlu, yangını en kısa zamanda tamamen söndüreceklerini belirterek, "Yaklaşık 47 tane itfaiye aracımız, 132 itfaiye personelimizle beraber çevre ilçe belediyelerimizden gelen su tankerlerimizle beraber halen soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Fabrika yetkililerinden almış olduğumuz bilgilere göre özellikle esans sektöründe kullanmış oldukları kimyasalların olduğu, gıda sektöründe, beyaz eşya sektöründe olan malzemelerin olduğu bir antrepo olduğunu söylediler. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanın, toplamda da 21 bin metrekarelik açık alanda da yine depolama malzemeleri vardı. Tamamen yanmış vaziyette ama hiçbir fabrikaya, diğer alanlara sirayet etmeden yangın kontrollü şekilde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda da tamamen söndürmüş olacağız" diye konuştu.

Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Gebze\'deki yangın 8 saatte kontrol altına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gebze'deki yangın 8 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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