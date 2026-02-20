Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti - Son Dakika
20.02.2026 00:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tunçay ve Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine ise Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi. Öte yandan 5 ilin valisi de değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti.

ADALET BAKANLIĞI'NDA KRİTİK ATAMALAR

Geçtiğimiz hafta Akın Gürlek'in bakan olarak atandığı Adalet Bakanlığı 4 bakan yardımcısı değişti. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tunçay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nda da bakan yardımcıları değişti. Yayınlanan karara göre,Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam yerine Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.

5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Öte yandan 5 ilin de valisi değişti. Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Nacik Aktaş atanırken; Uşak Valiliği'ne ise Serdar Kartal atanadı.

Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş atanırken; Baruş'tan boşalan Gümüşhane Valiliği görevine ise Cevdet Atay getirildi. Hakkari Valiliği'ne ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan atandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevinden alınmış Yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atanmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine ise Akın Gürlek göreve getirilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    birde maliye bakanı değişse hepimiz kurtulacağız.... 13 8 Yanıtla
  • 19921992** 19921992**:
    Atay'ın bakalım kafanıza göre oyuncağa çevirdiniz 8 9 Yanıtla
    Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    bilseydi seni atardı. 5 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Artık eskisi gibi at koşturacağınız bir devlet yapısı yok tabi bu zorunuza gidiyor 2 1
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HAYIRLI OLSUN ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN 2 1 Yanıtla
