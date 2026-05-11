Geleceğin Acil Müdahale Teknolojileri İzmir'de Masaya Yatırıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) tarafından düzenlenen "Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu"nda, dronlardan yapay zeka destekli triaj sistemlerine uzmanlar, afetlerde hayat kurtaracak yeni nesil teknolojileri ve kurumlar arası koordinasyonu ele aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumda; "İklim Değişikliğine Bağlı Acil Durumlar ve Afetlere Yaklaşım", "2020 İzmir Depremi ile 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin öğrettikleri", Avrupa Birliği projelerinin tanıtıldığı "Yeni Nesil Teknolojiler ve Projeler" ile "Gelecekte Yaşanabilecek Acil Durum ve Afetlere Hazırlık" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerin yer aldığı sempozyumda, insan ve doğa kaynaklı acil durumlar ile afetlere karşı nasıl hazırlık yapılması gerektiği ele alındı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteklediği sempozyuma; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, hekimler, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve paramedik öğrencileri katıldı.

"TEKNOLOJİ, AFETLERDE EN ÖNEMLİ YARDIMCIMIZ"

Sempozyumun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın liderliğinde, iyilik hali çerçevesinde kentimizi nasıl daha dirençli hale getirebileceğimizi ele alıyoruz. Bu nedenle sempozyum süreci büyük önem taşıyor. Notre Dame Katedrali yangınında, yangın sonrası ilk alan değerlendirmesi bir robot tarafından yapıldı ve bu sayede süreç hızlandı. Elbette nihai kararları insanlar veriyor; ancak teknolojiyi, karar alma süreçlerini hızlandıran önemli bir destek unsuru olarak görüyoruz. Afet anında zamanla yarışıyorsunuz ve yürüttüğünüz görev hayati önem taşıyor. Bu sempozyumda ele alınan konular, daha hızlı, yenilikçi ve doğru kararlar alabilmemiz için bilgi paylaşımı sağlayacak; elde edilen birikimi uygulamaya geçireceğiz. Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen bu sempozyumun kentimizde gerçekleşmesi son derece değerli. Böyle bir derneğin varlığı ve bu alana sahip çıkması önemli bir kazanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de iş birliği yaparak destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu ekipten çok başarılı çalışmalar çıkacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde, iklim krizi nedeniyle orman yangını riskinin artması bekleniyor. Bu sürece hazırlıklı olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

"HAZIRLIKLI OLMAK BİR SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUK" "

AAHD Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu ise, Turhan Sofuoğlu, yalnızca bir sempozyuma katılmak için değil, hayat kurtarma hizmetlerinin geleceğini birlikte düşünmek ve şekillendirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Son yıllarda yaşadığımız büyük afetler bize önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Hazırlıklı olmak bir seçenek değil, zorunluluk. Yapay zeka, insansız sistemler, robotik teknolojiler ve veri analizi artık acil sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Çok yakın bir gelecekte, bir afet alanındaki ilk değerlendirmeyi bir dron yapabilir. Nitekim bu teknolojiler bugün zaten mevcut. Triaj süreçlerinin ise yapay zeka destekli sistemler tarafından yönetilmesi gündemde; bu alanda biz de bir proje yürüttük. Sizler de bu sistemlerin merkezinde, kritik karar vericiler olarak yer alacaksınız. Unutmamak gerekir ki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan hayatına dokunan en güçlü unsur yine insandır. Bilginizin, tecrübenizin, reflekslerinizin ve vicdanınızın yerini hiçbir algoritma alamaz. Bugün burada ele alınan her konu, yarın sahada vereceğiniz kararların temelini oluşturacak. Kendinizi yalnızca bugüne değil, henüz yaşanmamış krizlere hazırlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ACİL DURUM VE AFETLER

6'ncı kez düzenlenen sempozyumda, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Zeynep Sofuoğlu moderatörlüğünde "İklim Değişikliğine Bağlı Acil Durum ve Afetlere Yaklaşım" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, "İzmir Yerel Yönetim Bakış Açısı" sunumuyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, "Acil Durum ve Afetlerde 112 Acil Çağrı Merkezlerinin Yönetimi" başlıklı sunumuyla Avrupa Acil Numarası Derneği Başkanı Demetrios Pyrros ve "Afet Yönetiminde Teknolojik Çözümler" sunumuyla NavAware Kurucusu Dr. Tolga Sönmez konuşma yaptı.

İZMİR VE KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ KONUŞULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre ve AAHD'den Dr. Turgut Arpacı moderatörlüğünde düzenlenen "2020 İzmir ile 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremlerinin Öğrettikleri" başlıklı oturumda ise AAHD Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, "Acil Çağrı Merkezleri ve Ambulanslar" başlıklı bir sunum yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Prm. Şenol Dereköy "Afette Müdahalede Medikal Kurtarma Hizmetleri", İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ise "Afetlerde Hastane Hizmetleri" başlıklı sunumlarıyla değerlendirmelerde bulundu.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER İRDELENDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahap Tecim moderatörlüğünde "Yeni Nesil Teknolojiler ve İnovatif Projeler" başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda "Afetlerde Triaj ve Lojistik Yönetimi" sunumuyla Prof. Dr. Zeynep Sofuoğlu, "Ekiplerde Durumsal Farkındalık ve Uzaktan Yönetim" sunumuyla Havelsan Modelleme ve Sensör Teknolojileri Ekip Lideri Çağlar Akman ve Havelsan'dan İdil Gökalp Köse konuşma yaptı. "Afetlerde Teknoloji Kullanımı" başlığında ise Futurised B.V. Robotik ve İnovasyon Lideri Robert Heinecke sunum gerçekleştirdi.

AFETLERE HAZIRLIK, MASAYA YATIRILDI

Program, Dr. Turhan Sofuoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Gelecekte Yaşanacak Afetlere Hazırlık" başlıklı oturum ile sona erdi. Oturumda, "Küresel Zorluklar: Savaşlar ve Çatışmalar, Sağlıklı Şehirler, İklim Değişikliği ve Göç" sunumuyla Afet Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "İklim Değişikliği ve Çoklu Afet Riskleri" sunumuyla İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Nurdan Erdoğan ve "Sağlıklı Kentler Perspektifinden Afetlere Hazırlık" sunumuyla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya yer aldı.