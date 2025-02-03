BURSA'nın Gemlik ilçesinde TIR'ın dorsesinde yüklü olan makine kontrol paneli, savrulup refüje düştü. Gemlik- Bursa yolunun tek şeridi trafiğe kapandı.
Olay, öğle saatlerinde Gemlik-Bursa kara yolunda meydana geldi. Gemlik'ten Bursa yönüne ilerleyen TIR'ın dorsesinde yüklü olan bant geçiş makinesi kontrol paneli, savrulup refüje düştü. TIR şoförü sol şeritte aracı durdururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda araç kuyruğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te TIR'ın Yükü Refüje Düştü, Yol Trafiğe Kapandı - Son Dakika
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