"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin\'de yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de gerçekleştirildi.

24.04.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada konuşan Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, imam hatip okullarının her geçen gün mesleki anlamda çok daha iyi noktalara gittiğini söyledi.

Öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Özkan, şöyle konuştu:

"Sadece mesleki olarak evlatlarımızı yetiştirmiyoruz aynı zamanda teknoloji, akademi, sanat, spor ve yabancı dil konusunda çok önemli programlarımız var. Şu anki gençlerimizi gördükçe umut ediyorum ki sadece ülkemiz değil tüm dünyada, ümmete önderlik edecek, onları ilerde çok daha güzel noktalara taşıyacak bir genç nesil yetişiyor. Bir çok şey öğrenmiş, dünyayı ve teknolojiyi bilen, sosyal bilimlerde ilerlemiş, makale yazan evlatlarımız var. Bunları gördükçe geleceğe dair umudumuz artıyor. "

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da ezanın, yeryüzündeki en mukaddes seslerden biri olduğunu dile getirdi.

Tarih boyunca nice zorluklara ve engellere rağmen bu topraklarda ezan sesinin hiç susmadığını, bu milletin ruhunda yankılanmaya devam ettiğini ifade eden Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Bu kutsal çağrıyı en güzel şekilde seslendiren genç kardeşlerimiz, sadece bir yarışmaya değil aynı zamanda bu ulvi mirasa sahip çıkmanın onuruna da ortak olacaklardır. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç kardeşlerimiz, yüreklerinde taşıdıkları imanla, dillerinden dökülecek ezanlarla adeta semayı titretecek. Her biri, sesini en güzel şekilde kullanmakla birlikte gönlündeki aşkı da ortaya koyacaktır. Bu yüzden hepiniz bizim gönlümüzün birincilerisiniz."

Konuşmaların ardından ortaokul ve lise kategorilerinde çeşitli illerden 16 öğrenci ezan okudu.

Ortaokullar arasında birinciliği Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke, ikinciliği Balıkesir 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mahmut Talha Yılmaz, üçüncülüğü ise Denizli İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Taner aldı.

Liseler dalında İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Mansur Dura birinci, Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Yılmaz ikinci, Elazığ Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bedirhan Doğan üçüncü oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Milli Eğitim Müdürü Eyyüpkoca ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Yerel Haberler, Türkiye, Kültür, Güncel, mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
15:13 Kaybolan 4 yaşındaki Umut’un bulunduğu yer şoke etti Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
22:03 Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 17:19:41. #7.12#
SON DAKİKA: "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.