"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin\'de yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Mardin'de gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada konuşan Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, imam hatip okullarının her geçen gün mesleki anlamda çok daha iyi noktalara gittiğini söyledi.

Öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Özkan, şöyle konuştu:

"Sadece mesleki olarak evlatlarımızı yetiştirmiyoruz aynı zamanda teknoloji, akademi, sanat, spor ve yabancı dil konusunda çok önemli programlarımız var. Şu anki gençlerimizi gördükçe umut ediyorum ki sadece ülkemiz değil tüm dünyada, ümmete önderlik edecek, onları ilerde çok daha güzel noktalara taşıyacak bir genç nesil yetişiyor. Bir çok şey öğrenmiş, dünyayı ve teknolojiyi bilen, sosyal bilimlerde ilerlemiş, makale yazan evlatlarımız var. Bunları gördükçe geleceğe dair umudumuz artıyor. "

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da ezanın, yeryüzündeki en mukaddes seslerden biri olduğunu dile getirdi.

Tarih boyunca nice zorluklara ve engellere rağmen bu topraklarda ezan sesinin hiç susmadığını, bu milletin ruhunda yankılanmaya devam ettiğini ifade eden Eyyüpkoca, şunları kaydetti:

"Bu kutsal çağrıyı en güzel şekilde seslendiren genç kardeşlerimiz, sadece bir yarışmaya değil aynı zamanda bu ulvi mirasa sahip çıkmanın onuruna da ortak olacaklardır. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç kardeşlerimiz, yüreklerinde taşıdıkları imanla, dillerinden dökülecek ezanlarla adeta semayı titretecek. Her biri, sesini en güzel şekilde kullanmakla birlikte gönlündeki aşkı da ortaya koyacaktır. Bu yüzden hepiniz bizim gönlümüzün birincilerisiniz."

Konuşmaların ardından ortaokul ve lise kategorilerinde çeşitli illerden 16 öğrenci ezan okudu.

Ortaokullar arasında birinciliği Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke, ikinciliği Balıkesir 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mahmut Talha Yılmaz, üçüncülüğü ise Denizli İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Taner aldı.

Liseler dalında İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Mansur Dura birinci, Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Yılmaz ikinci, Elazığ Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bedirhan Doğan üçüncü oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Milli Eğitim Müdürü Eyyüpkoca ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini verdi.