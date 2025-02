Gençlere Seslenen İmamoğlu: Bu Ülkeyi, Katkılarınızla Daha Güçlü, Daha Üretici, Daha Yaratıcı, Daha İlham Verici Ülkeye Dönüştüreceğiz

Güncel

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ödüllü proje 'Genç Yetenek Gelişim Programı'nın 5'inci dönemine katılacak gençlerle bir araya geldi. İmamoğlu, "Hep birlikte güçlü olmalıyız ve hep birlikte güçleneceğiz. İnşallah bu şehri, bu ülkeyi, İstanbul'dan başlamak üzere, katkılarınızla daha güçlü, daha üretici, daha yaratıcı, daha ilham verici şehirler ve ülkeye dönüştüreceğiz. Sizlere güveniyoruz. İyi ki gençliğimiz var" ifadesini kullandı.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın önde gelen insan kaynakları kurumu Association for Talent Development (ATD) tarafından "The BEST" ödülüne layık görülen "Genç Yetenek Gelişim Programı"na katılacak mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kurum bünyesinde görev yapan 30 yaş altı genç çalışanları kapsayan "Genç Yetenek Gelişim Programı"nın 5'inci dönemini başlatan proje için, Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Paneller ve sunumlarla zenginleştirilen etkinlikte İmamoğlu bir konuşma yaptı.

"Bugüne kadar, 3 bin 698 mezun vermişiz"

"Bugün burada, İstanbul'un geleceğini inşallah hep birlikte şekillendirecek olduğumuz çok değerli bir yolculuğun içindeki belki de en ilham verici bölümlerinden birisinde bir aradayız" diyen İmamoğlu, "'Gençliğimiz var' diyerek başladığımız bu yolculukta, bugüne kadar, 3 bin 698 mezun vermişiz. Bugün, 5'inci dönemi başlatmış oluyoruz. Demek ki bu sayı, 4 binleri aşacak. Her yeni dönemde gençlerimizin gücünü, potansiyelini yükselterek İstanbul'u ve ülkemizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak, yarınlara taşımak adına birlikte ilerlemenin en etkin, en verimli, en eğitimli ve en deneyimi yüksek kişilerini yaşatmak ve var etmek istiyoruz" diye konuştu. İmamoğlu, "Bir potansiyel, bir ilham alanı, bir enerji alanı, aynı zamanda bir dönüşüm gücü" dedi.

"İstanbul bir okul"

Genç mesai ve yol arkadaşlarına, "geleceğin bir lideri" olarak baktığına vurgu yapan İmamoğlu, "Genç Yetenek Gelişim Programı, tam da bu yüzden çok değerli. Geleceğin liderlerini yetiştirmek, yetkinliklerini geliştirmek, gençlerimizi iş dünyasına ve özellikle bugün bulunduğunuz kamusal alanda gücünüzü, varlığınızı ve sayınızı arttırarak, özellikle kamu hizmetinde yenilikçi ve yeni neslin iş yapma biçimini var etme çabası" ifadelerini kullandı. İstanbul'un çok renkli, çok kimlikli, çok farklı kabiliyetleri bir arada barındıran olağanüstü bir şehir olduğunun altını çizen İmamoğlu, "İstanbul, bu yönüyle, sadece fiziksel olarak bir şehir değil, aynı zamanda bir okul. Gençlerin enerjisiyle büyüyen, gençlerin fikirleriyle gelişen de bir şehir. Sizler, İstanbul'u bu anlamda keşfetmelisiniz. Her anınızda, yaşadığınız, her gün deneyimlediğiniz her olayda, bulunduğunuz her mekanda ve ortamda İstanbul'u yeniden keşfetmelisiniz. Kaldı ki, bunu yaptığınız zaman, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'yi daha güçlü bir yarına taşımak konusunda, belki de akranlarınızın elde edemeyeceği bir fırsat alanında, olağanüstü bir donanıma kavuşabilirsiniz" ifadesini kullandı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Müthiş bir deneyim laboratuvarı gibi"

"Bu süreçte bazen bir proje üreteceksiniz; bazen çocuklara süt götüren Halk Süt kamyonetinde olacaksınız; bazen teknik eğitimler alacak, bazen Halk Ekmek büfesinde insanlarımızın ekmeğini onlara uzatacaksınız. Kreşlerimizde bulunacaksınız. Şehir Hatları'nda… Yani sayısız deneyimin bir arada olduğu müthiş bir deneyim laboratuvarı gibi bir şey. Bu programın katkılarını onun için tariflemek gerçekten kolay değil. Hem teoriyi hem pratiği bir arada yaşamak, görmek, içinde olmak, hissetmek, uygulamak çok muazzam. Kendi yaşamımda, planlı olmasa da bu fırsatları, belki çocukluğundan itibaren, bir arada yaşadığım nice atmosferin bana bugün tarifsiz bir katkısı var. Belki koşullarım, ailemin ortamı, sonraki birtakım ortamlardaki ama kişisel olarak ortaya koyduğum ya da başkalarıyla birlikte paydaş olarak ortaya koyma gayretinde olduğumuz girişimciliklerimizle yarattığımız o teoriyle pratiği bir arada yaşama ortamların, bugün birçok konuda çok deneyimli hale beni getirdiğini biliyorum. ve buna dönük, açıkçası hayatımda bu ortamlara katkı sunan herkese minnet duyuyorum. Ondan daha önemli bir okul yok çünkü.

"Gençliğimiz var inancı ve duygusunun yaşı da yok"

360 derece diyebileceğimiz hizmet sunan bir yapının bir parçası olmak ve bu 360 derece hizmet sunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi, 'yapmadığı hiçbir iş yok neredeyse' diyebileceğimiz bir ortamda, yine oraları yöneten idarecilerle de yan yana, omuz omuza olabilme fırsatının hiçbir saniyesini, dakikasını dahi ıskalamamanızı ve her günün bir minik özetiyle, kendinizin bir 'check list'ini elinize alıp; 'Şunu yaptım mı, şunu eksik bıraktım mı' deyip, bir parametreler ışığında kendinizi böyle takip etmelisiniz ve denetlemelisiniz, diye de size öğütlemek isterim. Unutmayın; içimden gelerek, belki de en zor anımda hissederek ifade ettiğim 'gençliğimiz var'ın, slogan değil sadece, aynı zamanda bir inanç olduğunu ve önceden bir kalemle kağıda, deftere not alınmış bir şey olmadığını, tümüyle o anda belki de on milyonlarca insanın bana hissettirdiği bir duyguyla dilime gelen ve dilimden dökülen bir kavram olduğunu, inanç yüklü bir kavram olduğunu bilmeniz lazım. Bu inanç; her adımımızı, her projemizi ve her kararımızı yönlendiriyor. Dolayısıyla modası geçmiyor, zamanı geçmiyor. ve bence geçmeyecek. Gençliğimiz var inancı ve duygusunun yaşı yok. O bakımdan yaşınızla birleştiği haldeki onun yüksek enerjisini lütfen hissedin. ve bazen, aslında gücünüzün çok daha azını kullandığınızın farkına varın. Bu manada o gençliğinin yanına, bir de enerjisini koyacak biçimde, yolculuğunuzu güçlendirin. Elbette biz de sizin yanınızdayız. Sesinizi duyacağız. Fikirlerinizi alacağız ve sizlere fırsatlar yaratacağız. Fikirlerinizle, projelerinize, vizyonunuza kulak vereceğiz."

"Fikirlerinizi zihninizde tutmayın ve paylaşma konusunda ısrarlı olun"

"Bu bölümü niye bu kadar uzattım" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Şundan; iki türlü ve iki cepheden, iki farklı sorumluluğun altını çizmek için. Bir tanesi yöneticiler. En başta söylediğim gibi, bu ortak akıl masalarını kurmak, ortak akıl masalarına gençleri, özellikle gençleri davet etmek ve gençleri davet ederken, cinsiyet eşitliğini sağlayarak davet etmek. O cinsiyet eşitliğini sağladıkları ortamda, onların fikirlerini masalarına dahil etmelerini, onlara cesaret vererek sağlamak. ve konuşamayan, ilk kez, ikinci kez gelip hala fikrini söylemeyen varsa, ısrarla onların katılımını sağlayıcı teşvik metotlarını ortaya koymak. Görecekler ki, orada çok değerli bir iletişim oluşacak. Aynı şekilde, bu noktada çalışma arkadaşlarımız olan siz gençlerin ısrarla bu masalara fikirlerinizi, gözlemlediğiniz düşüncelerinizi, başta bulunduğunuz mikro ölçekteki iş alanınızdan başlamak üzere, katman katman bunu büyütebilir, farklı yöneticilerinizle iş geliştirmeye, işlerimizin daha pratik, daha verimli, daha sürdürülebilir olmasına katkı sunmaya dönük fikirlerinizi lütfen sadece zihninizde tutmayın ve paylaşma konusunda ısrarlı olun, o masaların kurulması konusunda talepkar olun.

"İyi ki gençliğimiz var"

Bir üst yöneticinizden başlayarak, bunu her yöneticiye iletebilirsiniz. Hiç kimse de bu konuda duyarsız olamaz. Çünkü, benim bugüne kadar en çok faydalandığım, belki de beğenilen ve başarılı bulunan her işimizin arkasında bulunan en önemli karakter, insanlarımızın, bir arada bulunduğumuz çalışma arkadaşlarımızın -ki bazen yurttaşlarımız, hemşerilerimiz, farklı gruplar da bu işin içine katılabiliyor- onların katkılarıyla mümkün olmuştur. İşte tam da bu katılımcılığın geniş masası da 'Gençliğimiz Var Projesi'nin, bu programın çok değerli bir anı. Umarım bu dönemimiz de başarılı olacak ve katılımcı, çok farklı, çok renkli anlarıyla sizleri yoğuracak. Döneminiz hayırlı olsun. Hep birlikte güçlü olmalıyız ve hep birlikte güçleneceğiz. İnşallah hep birlikte hizmette ve insanımızla mutlu bir şehir yaratmakta bizi büyütecek. İnşallah bu şehri, bu ülkeyi, İstanbul'dan başlamak üzere, katkılarınızla daha güçlü, daha üretici, daha yaratıcı, daha ilham verici şehirler ve ülkeye dönüştüreceğiz. Sizlere güveniyoruz. Elbette ki iyi ki varsınız; elbette ki iyi ki gençliğimiz var."

İBB'nin 2020 yılında başlattığı "Genç Yetenek Gelişim Programı", dünyanın en önde gelen insan kaynakları kurumu olan Association for Talent Development (ATD) tarafından "The BEST" ödülüne layık görülmüştü.