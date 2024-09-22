Gençlik Parkı Sanat Günleri Başladı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 27 Eylül'e kadar sürecek "Gençlik Parkı Sanat Günleri" 15 sanatçı ve 10 asistandan oluşan 25 kişilik ekibin katılımıyla başladı. Atık malzemelerin sanatçıların elinde yeniden hayat bulacağı etkinliğin son gününde ise geri dönüşümle elde edilen eserler sergilenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı'nı eski günlerinde olduğu gibi canlandırmak için harekete geçerek "Gençlik Parkı Sanat Günleri"programını hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Parkı" temalı sanat günlerinde; atölyelerden sergilere kadar çeşitli sanatsal faaliyetler 16.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden sanat eserleri

27 Eylül'e kadar sürecek etkinliğin ilk beş gününde, sanatçılar atık malzemelerden ve kilden heykeller yapacak, foto safari ile parktan ilham alarak fotoğraf ve resimler oluşturacak.

Sanatçıların oluşturduğu eserler ise son 2 gün parkın çeşitli noktalarında sergilenecek. Tümü geri dönüşüm malzemeleri ile üretilen sanat eserleri, doğa ve sanatın buluştuğu bir deneyim sunacak.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzikleriyle renklenen etkinlikler, Gençlik Parkı'nı eski günlerindeki gibi bir sanat merkezi haline getirecek. Bir hafta boyunca üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi öğrencileri, parkın her köşesinde üretkenliklerini sergileyecek.

"Tüm Ankaralıları bekliyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, "Çocukluğumuzun Gençlik Parkı'nı yeniden canlandırmak istedik. Çocukluğumuzda Gençlik Parkı sanat ile anılan bir yerdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yine Gençlik Parkı'nı sanatla anacağı bir hale getirmek için bu hafta Sanat Günleri düzenliyor. Biz üniversitelerimizin güzel sanatlar fakültesinden resim, heykel, seramik ve fotoğraf sanatçılarıyla dolu dolu bir hafta geçireceğiz. Belediyemizin geri dönüşüm malzemeleriyle tüm hafta boyunca burada sanatçılarımız sanat eserlerini üretecekler. Önümüzdeki hafta da sergisi olacak. Her akşam 16.00-20.00 saatleri arasında hem müzik dinletilerini izleyeceksiniz hem dans ve pandomim gösterilerini hem de sanatçılarımızın çalışmalarını yakından izleyebileceksiniz. Tüm Ankaralıları bekliyoruz" dedi.

Sanat Günleri'ne katılan sanatçılar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Kevser Can: " Türkiye'nin birçok yerinden sanatçılar olarak katılım sağlıyoruz, ben Antalya'dan katılıyorum. 5 tane ressamımız var, heykeltıraşlar, seramik sanatçıları ve pandomimciler. Hepimiz burada davetliler olarak gayet güzel ağırlanıyoruz ve burada olmaktan mutluyum, gurur duyuyorum."

-Gönül Aydın: "Çok mutlu oldum Ankara'da böyle bir etkinliğin yapılması, sanatçıların bir araya gelmesi ve Büyükşehir Belediyesinin bir yeri olmasından dolayı ayrıca mutlu oldum çünkü bize tanınan bu imkanı kullanmak istedim. Ben Trabzonluyum Ankara'da 11 yıldır yaşıyorum. Karadeniz Güzel Sanatlar Teknik Üniversitesi'nden mezunum aynı zamanda öğretmenim. 24 senedir resim yapıyorum burada da böyle bir imkan olunca o kadar mutlu oldum ki hem böyle çalışıp hem de böyle kendimizi göstermek… Ben figüratif çalışıyorum buradaki konsept olarak Gençlik Parkı'yla ilgili kompozisyon düzenleyip buranın da bir atmosferini yansıtmak istedim."

-Azimet Karaman (Heykeltıraş): "Ben aslen Ankaralı değilim 40 yaşından sonra Ankara'ya geldim. Normalde akademisyenim ama gençliğimizde Ankara'yı ziyaret ederken Gençlik Parkı'nın simgesel bir anlamı vardı. Gençlerin buluştuğu, bir araya geldiği, toplandığı bir mekandı daha sonra burası ihmaller sonrası çok farklı alanlara dönüştü. Fakat bu etkinlikle birlikte bu daveti alınca ben çok duygulandım, çok heyecanlandım. Yeniden eski günlerine ulaşır mı diye sağ olsun belediyemizin bu etkinliği sayesinde sanırım adım adım eski o şanlı günlerine dönecektir, bunu sanatla yapmak çok daha etkili bir şey olacak."

-Mina Hocerse: "İranlıyım. Ben figürler üzerine, hayali varlıklar üzerine çalışan bir sanatçıyım. Bugün de sokak hayvanlarını temsil eden bir figür yapmayı düşünüyorum. Bu etkinlikte daha çok onların sesi olmayı düşünüyorum. Nokta Sanat Atölyesi olarak biz de buradayız."