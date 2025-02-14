Gençlik ve Spor Bakanı Bak\'tan Yapay Zeka Vurgusu

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İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin(İTÜ) düzenlediği Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yapay zekanın etkin bir şekilde kullanmasını ve dijital dönüşümün hızlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İTÜ'de düzenlenen Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı'na katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Bak ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İbrahim Semizoğlu ve davetliler katıldı.

'DÜNYADA ÇOK BÜYÜK BİR YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ YATIRIM FIRSATLARI VAR'

Programdaki konuşmasında kamudaki dijital dönüşümün hızla devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Özellikle bakanlığımız sürecinde dijital dönüşüm ofisi ile beraber kamuda bir dijital dönüşüm söz konusu ve hızla devam ediyor. Bu süreç içerisinde bakanlığımızın faaliyetleri çok yoğun. Biz verimliliği önemsiyoruz, verimliliğin katkılarını önemsiyoruz. Bünyemizde Bilgi işlem Daire Başkanlığı var ve bu bizim çok önemli bir yükümüzü taşıyor. Fakat biz bunun daha da geliştirilmesini ve çeşitli yatırımları yapmak istiyoruz. Bilimi çok aktif bir şekilde kullanmak istiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu birikimini, etkin yapısını, ülkemize katkılarını bildiğimiz için, 'Burada neler yapabiliriz?' diye ortak bir çalışma yapmak istedik. Dünyada yapay zeka ile ilgili çok büyük yatırım fırsatları var. Çin'in uzak ara önde oluşu ve birçok şeyi domine etmesi pek çok kitleyi etkiliyor. Bu bizi de etkiliyor. O yüzden biz de burada olmak istedik" dedi.

'YASA DIŞI BAHİS İLE ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ'

Yasadışı bahisle mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Bak, "Bir de yasadışı bahis ile mücadele konusu. Yasa dışı bahisle mücadele çok önemli bir konu. Yasa dışı bahis konusu gerçekten bizim takip ettiğimiz alanlardan bir tanesi. Bunla etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde neler yapabiliriz. Kendi içerimizde çalışıyoruz ve sizden ne gibi katkılar alabiliriz. Kamunun verimliliği açısından bu süreçler önemli fikir alışverişi içerisinde bulunmak bizim için de faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKAYLA GENÇLERİ DOĞRU YÖNLENDİRMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Yapay zeka kullanımının öneminden bahseden Bakan Bak, "Türkiye yüksek teknolojiye dönüşümde hızlıca hareket ediyor. Bunun için de üniversitelerin hızlı bir şekilde rol olması gerekiyor. Kamunun dijitalleşme sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Bununla ilgili adımlarımız var ve Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle teknolojinin güçlendirilmesi, milli teknoloji hamlesini Türkiye'nin bu noktada ulaşacağı noktaların özellikle sanayi savunması başta olmak üzere pek çok sonuçlarını görmeye başladık. Biz de kamu politikalarında nasıl etkin bir şekilde kullanırız çünkü biz gençlerle yurtlarda bir arada oluyoruz, onlara yapay zeka ile ilgili eğitimle ilgili çalışmalar eğitimlerle ilgili çalışmaları içerisinde bulunuyoruz. Bunun dışında kamu kurumumuzda bununla ilgili toplantılar yaptık ve bu toplantılar içerisinde yapay zeka ile ilgili eğitim almak istenen arkadaşlarımızla da bir öncelik sağlamış olduk. Bunların hepsi bir süreç biz bunu hızlı bir şekilde bilimle beraber yürütmek istiyoruz ve sizin tavsiyeleriniz çalışmalar bizlere yol gösterecektir. Yapay zekayla gençleri doğru yönlendirmek bizim için önemli. Dijital dönüşüm hızlı bir şekilde kurumumuzda olmasını istiyoruz. Sosyal yönden bakanlığımızın öncelikleri var. Bağımlılıkla mücadele, dijital bağımlılık özellikle bağımlılıkla mücadele en önemli konularımızdan bir tanesi. Sonuç içerisinde dijital bağımlılık, uyuşturucu kötü alışkanlıklar ilişkide alakalı gibi gün içerisinde alkol gibi konular bizim anayasada bize verilen yetkiler var. Bu süreci de da etkin bir şekilde bu süreci yürütmek istiyoruz. Yapay zekanın etkin bir şekilde kullanmasını ve dijital dönüşümün hızlanmasını hızlanmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.