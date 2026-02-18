Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın

Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
18.02.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan öncesi taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 6'sı "sağlığı tehlikeye düşürecek" kategorisinde olmak üzere toplam 54 yeni ürün eklendi. Açıklanan ürünler arasında kavurma, kıyma, sucuk, zeytinyağı ve tereyağı gibi temel gıdalar da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi.

KIYMAYA KANATLI ETİ KOYMUŞLAR

Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.

DANA SUCUKTA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Son testlerde; bazı markaların 'sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi. Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten firmanın lahmacun iç harcında (dana) ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

KAVURMADA KALP ETİ

25 E.L. Erzurum Lezzet isimli markanın ise kavurmaya sakatat eti koyduğu tespit edildi.

Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın
Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytinyağı, Güncel, Kıyma, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanıyor Terörsüz Türkiye Komisyonu yarın toplanıyor
“Ütü yanığı“ baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı "Ütü yanığı" baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen’den yeniden analiz talebi Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:25:48. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan öncesi mide bulandıran liste! Kavurmaya koyduklarına bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.