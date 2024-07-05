Gıda Sektörü Türkiye'nin Refahını Artırıyor - Son Dakika
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Gıda Sektörü Türkiye'nin Refahını Artırıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye'de gıda sektöründen elde edilecek gelir artışının toplum refahını, zenginliği ve yaşam kalitesini artırmada önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Yozgatlıgil, gıda ve içecek sektörünün Türkiye için öncelikli sektörler arasında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin gıda ürünleri üretimi ve işlenmesi konusunda bölgesel üs konumunda olduğunu ifade etti. Ayrıca, INNOFOOD projesinin gıda ve içecek sektöründe önemli bir boşluğu dolduracağını ve KOBİ'lerin ürün kalitesini ve güvenirliğini iyileştirmeye yönelik AR-GE çalışmalarına destek olacağını söyledi.

05.07.2024 16:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, " Türkiye'de gıda sektöründen elde edilecek gelir artışı toplum refahı, zenginliği ve yaşam kalitesini artırmada önemli potansiyel taşımaktadır." dedi.

Yozgatlıgil, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen INNOFOOD projesinin kapanış programına katıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK yerleşkesinde bulunan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) binasında düzenlenen programda konuşan Yozgatlıgil, gıda ve içecek sektörünün Türkiye için öncelikli sektörler arasında olduğunu söyledi.

Gıda mamulleri ihracatının her geçen yıl yükseliş gösterdiğine işaret eden Yozgatlıgil, 2023 ihracatının, bir önceki seneye göre yüzde 4,92 artış göstererek 26,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin gıda ürünleri üretimi ve işlenmesi, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracatı konusunda bölgesel üs konumunda olduğunu anlatan Yozgatlıgil, Türkiye'nin, çevresinde yaşayan ülkelerdeki 600 milyon nüfusa önemli bir ekonomi oluşturduğunu, şu anda da yüzde 1,5 olan pazar payını kısa zamanda yüzde 3'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yozgatlıgil, 2023'te 58 bin gıda ve içecek işletmesi olduğunu belirten Yozgatlıgil, "Bu sayı, imalat ve sanayi sektörünün yüzde 13'üne karşılık gelmektedir. Yine toplam cironun yüzde 15,3'ü gıda ve içecek işletmeleri tarafından üretilmektedir. Her sene bu alanda yeni 2 bin işletme kurulmaktadır ve bu işletmelerin yüzde 99'u KOBİ teyitlidir. Bu rakamlara baktığımız zaman Türkiye'de gıda sektöründen elde edilecek gelir artışı toplum refahı, zenginliği ve yaşam kalitesini artırmada önemli potansiyel taşımaktadır." diye konuştu.

"INNOFOOD projemizin sektörde çok önemli bir boşluğu dolduracağı aşikar"

Günümüzde tarım ve gıda konusunda araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon süreçleri, hızla artan dünya nüfusu, iklim değişikliği ve sürdürülebilir olguların, hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini vurgulayan Yozgatlıgil, iklim değişikliğiyle gıda güvenliği ve güvenilirliği, gıda stokları, ham madde kaynaklarının maliyeti, tarımsal ürünlerin alternatif kullanım alanları, akıllı tarım uygulamaları ve çevre temizliği gibi konuların ön plana çıktığını dile getirdi.

Yozgatlıgil, 2023 yılında 19 ülkenin 27 gıdada ihracat yasağı uyguladığını bildirerek, şöyle devam etti:

"İklim krizinin küresel gıda ticaretine yansıması olan bu değişimi, gıda da yerelleştirilmiş çözümlerin önem kazandığının en açık göstergesi. Tabii sektörün ekonomi içerisindeki yerine, önemine, dış ticaret dengesine katkısına, birim ihracat değerini artırma ve katma değerli yeni ürünler oluşturma gereksinimine baktığımızda INNOFOOD projemizin çok önemli bir boşluğu dolduracağı aşikardır. INNOFOOD projesiyle ülkemizin kalkınmada öncelikli bölgeler olarak tanımlanan 12 düzey 2 bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de gıda ve içecek sektöründe hizmet veren KOBİ'lerin ürün kalitesini ve güvenirliğini iyileştirmede AR-GE temelli ürün üretim teknolojisi geliştirmelerine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmada kurulan pilot işletme haklarıyla laboratuvarlar kapasite geliştirme faaliyetleri, işbirliği ve ağ desteği olması amaçlanmaktadır."

Türkiye'de geniş imkanlara sahip altyapının ilk defa hayata geçirildiğine değinen Yozgatlıgil, "TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi, Gaziantep'teki Antep Fıstığı İşleme Tesisi, Şanlıurfa ve Giresun'da kurulan gıda araştırma ve analiz merkezleri bütünsel olarak gıda sanayisine ve ekonomiye çok önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip. Kurulan bu merkezlerle gıda sanayi ve TÜBİTAK arasında bir bağ kurularak inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun salgın döneminde ortaya çıktığını, iklim değişikliğiyle anlam kazandığına dikkati çekerek, gelecekte birçok alan ve insanlığı etkileyecek en önemli başlığın gıda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Sektörü Türkiye'nin Refahını Artırıyor - Son Dakika

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