Giresun'da Bıçaklı Kavga: İnşaat Firması Sahibi Öldürüldü
Giresun'da Bıçaklı Kavga: İnşaat Firması Sahibi Öldürüldü

Giresun\'da Bıçaklı Kavga: İnşaat Firması Sahibi Öldürüldü
22.09.2025 16:29
Hakan Kuloğlu, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı T.C.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Giresun'da inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı ve cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞTIĞI İŞ İNSANINI BIÇAKLADI

Olay, öğle saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu ve T.C.B. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.C.B., bıçakla Kuloğlu'na saldırdı. Kuloğlu, vücuduna ve boğazına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yığıldı.

Alacak tartışmasında iş insanını bıçaklayarak öldürdü

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BAŞINDA BEKLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kuloğlu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bıçakladığı Kuloğlu'nun başında bekleyen T.C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alacak tartışmasında iş insanını bıçaklayarak öldürdü

VAHŞET CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

