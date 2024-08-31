Giresun'daki Mavigöl, Bölge Turizminde Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika
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Giresun'daki Mavigöl, Bölge Turizminde Önemli Rol Oynuyor

Giresun\'daki Mavigöl, Bölge Turizminde Önemli Rol Oynuyor

Giresun'daki Göksu Deresi'nde bulunan Mavigöl, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla bölge turizminde önemli bir rol oynamaktadır. Kuzalan Tabiat Parkı'nda yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renge bürünmektedir. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Mavigöl, tur şirketlerinin rotasında yer almaktadır. 2022'de 120 bini aşkın ziyaretçi alan Mavigöl, yıl sonuna kadar 250 bine ulaşması beklenmektedir.

31.08.2024 12:51
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Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, her geçen yıl sayısı artan ziyaretçileriyle bölge turizminde önemli rol oynuyor.

Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda yer alan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle hazirandan itibaren turkuaza bürünüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğünce 2016'da yapılan, seyir terasları, patika yollar ve köprüleri içeren çalışmalarla turizme kazandırılan Mavigöl'ün cazibesi son yıllarda arttı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Mavigöl, bölgeye gezi düzenleyen tur şirketlerinin rotasında ilk sıralarda yer alıyor.

DKMP Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2022'de 120 bini, geçen sezon ise 150 bini aşkın ziyaretçinin geldiği Mavigöl, yılbaşından bu yana yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 250 bine ulaşması bekleniyor.

"Coğrafyamızda böyle yerlerin olması çok güzel"

Ziyaretçilerden Erdoğan Doğan, AA muhabirine, Almanya'da yaşadığını, tatil için memleketi Kayseri'ye, oradan da Karadeniz turu kapsamında Giresun'a geldiğini söyledi.

Mavigöl'ün fotoğraf ve videolarını sosyal medyada gördüğünü anlatan Doğan, "Geldik gördük, değişik ve güzel bir yer. İnternetten gördüm ama bu kadar da güzel olacağını tahmin etmiyordum. Burada suyun rengi turkuaz, hemen aşağıda bu su ile başka bir derenin suyunun birleştiği yerde ise suyun rengi normal. Bu şaşırtıcı." dedi.

Almanya'da yaşayan Serkan Gerçek ise Mavigöl'e ilk kez geldiğini belirterek, "Muhteşem bir yer, bu doğa harikasının böyle bir yerde olması gerçekten müthiş bir şey, bayıldık. Kayseriliyim, orada da güzel şelalelerimiz var ama buranın rengi, suyun farklı olması bizi cezbetti." diye konuştu.

Yelda Ayaz da Mavigöl'ün kendisini çok şaşırttığını dile getirerek, "Fotoğraflarda turkuaz rengi yapay zannetmiştim ama doğal olduğunu görünce ayrı bir hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

Metin Bakraç, arkadaşlarından duyduktan sonra Mavigöl'ü gezmeye karar verdiğini söyledi.

Turkuaz gölün çok güzel olduğunu anlatan Bakraç, şunları kaydetti:

"Muhtemelen karstik yapısından dolayı bu özelliği almış, bayıldık, harika bir yer. Coğrafyamızda böyle yerlerin olması çok güzel bir şey hem de turistik anlamda değer katıyor. Biz de ilk defa buraya geldik, öğrenmiş olduk. Türkiye'de gezilecek çok yer var, özellikle yurt dışına giden dostlara sesleniyorum, önce ülkenizi gezin, sonra yurt dışını gezersiniz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'daki Mavigöl, Bölge Turizminde Önemli Rol Oynuyor - Son Dakika

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