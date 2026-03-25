Giresun'dan kısa kısa

25.03.2026 20:27
Giresun'da Nevruz Bayramı kutlandı.

Giresun Üniversitesinden (GRÜ) yapılan açıklamaya göre, Güre yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte halk oyunları gösterileri sergilendi.

Protokol üyelerinin nevruz ateşini yakıp örs üzerinde demir dövdüğü etkinlikte, öğrenciler yumurta tokuşturma ve ateş üzerinden atlama geleneklerini gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, Nevruz'un Türk kültüründe "yeni gün" anlamına geldiğini hatırlatarak, bu kadim bayramın paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikte yaşama iradesini temsil ettiğini kaydetti.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise Nevruz Bayramı'nın Orta Asya'dan Balkanlara, Kırım'dan Orta Doğu'ya çok geniş bir coğrafyada kutlandığını belirterek, "Nevruz Bayramı Türk Dünyası'nın ortak coşkusu, yeni yılın başlangıcı, Ergenekon'dan çıkıştır. Berekettir, birliktir, kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Bulancak'ta içme suyu yatırımı

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Arifli Mahallesi'nde içme suyu projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, projenin temel atma töreninde, yaklaşık 3 bin 500 metre ana iletim ve 10 bin metre dağıtım hattı olmak üzere 13 bin 500 metre içme suyu hattı yapılacağını söyledi.

Ayrıca sistemi besleyecek 75 metreküp kapasiteli içme suyu deposu ve yeni bir terfi istasyonu inşa edileceğini aktaran Sıbıç, toplam proje maliyetinin 25 milyon lira civarında olduğunu kaydetti.

Eynesil'de fidan dikim etkinliği yapıldı

Eynesil ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Görele Orman İşletme Şefliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Mustafa Yüksel Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilçedeki spor salonu bahçesi ve çevresine çeşitli türlerde fidan dikti.

Kaymakam Erkut Pamuk, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Espiye'de down sendromlu bireyler için etkinlik düzenlendi

Espiye'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromlu bireyler ve aileleri çeşitli sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak keyifli anlar yaşadı.

Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Alucra'da şehitler anıldı

Alucra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Şevket Canikli İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Emrah Azman, Belediye Başkanı Faruk Demirağ, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda orotorya ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Kaymakam Azman, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Yağlıdere'de çiftçilere eğitim verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde çiftçiler bilgilendirildi.

Yağlıdere Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yağlıdere Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde belediye binasında düzenlenen eğitimde bitki koruma ürünlerinin kullanımı, üretimde kalite ve verimin artırılmasına yönelik üreticilere eğitim verildi.

Eğitim programında bilinçsiz ilaçlama ve zehirlenme konusunda uyarıda bulunuldu.

