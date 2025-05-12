Girişimcilik Zirvesi'25: Kariyer Rotası

ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "'Girişimcilik' kariyer planlamasında ilham olması gereken en önemli kelime. Kariyer yolculuğu bir rota. Kariyerin sizi nereye götürdüğü önemli. Rotanın neticesi kariyer. O rotayı yöneten sizsiniz, ne kadar başarılı yönetirseniz o kadar güçlü lider olursunuz" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Kariyer Topluluğu tarafından Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projeleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Kariyer Zirvesi'25 düzenlendi. İKÇÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinliğe önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Kariyer Topluluğu Başkanı Busenaz Çitlenbik, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrencilerin sorularını cevaplayan Kasapoğlu, "Kariyer düz bir çizgi değil, zaman zaman durumlardan etkilendiğimiz, başarısızlık ve başarıyla sınandığımız, farklı bakış açılarına kavuştuğumuz bir süreç. Kariyer yolculuğunda inanmışlık çok önemli. İnanan, bir yola baş koyan insan özveriyle çalışıyor, demoralize olmuyor, vazgeçmiyor, kendini geliştirme noktasında irade ortaya koyuyor. Genç bir arkadaşımızda kararlılığı, azmi, inancı gördüğümde, 'Yolu açık, şartlar ne olursa olsun hedefine ulaşır' diyorum. Başarısızlık süreci karamsarlığa kaptırmasın, engeller yolunuzdan vazgeçirmesin. Ne kadar çok engeli devirirseniz yürüyüşünüz o kadar güçlenecektir. İnsanı başarılı kılan pek çok özellik var ama en önemlisi inanmak ve vazgeçmemek" diye konuştu.

'GENÇLER NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ'

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı dönemde en önemli misyonlarının kucaklayıcılık olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Ülkemizde milyonlarca genç var. Türkiye, dünyanın ne büyük genç nüfuslarından birine sahip. Gençlerimizin farklılıkları, bakış açıları zenginliğimiz. Biz farklılıkları zenginlik olarak görüp gençlerimizi kucakladık. Katılımcılık en önemli ilkelerimizden biriydi. Katılımcılık çerçevesinde faaliyet alanlarımızı belirlerken, süreçleri uygularken gençlerimizi işlerin içine kattık. Bakanlık olarak en önemli çalışmalardan biri de 'Genç ofisler'. Gençler neredeyse biz oradayız" dedi.

'GİRİŞİMCİ RUHU GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'

"'Girişimcilik' kariyer planlamasında ilham olması gereken en önemli kelime" diyen Kasapoğlu, "Kariyer yolculuğu bir rota. Kariyerin sizi nereye götürdüğü önemli. Rotanın neticesi kariyer. O rotayı yöneten sizsiniz, ne kadar başarılı yönetirseniz o kadar güçlü lider olursunuz. Kariyer yolculuğunda fırtınalara bakmayacaksınız, içinizdeki ses sizi yönetecek. Esir olmamak, statükocu olmamak lazım. Girişimci ruh sizi statükoyla mücadele konusunda güçlü kılıyor. Girişimciliği daha çok çalışmamız, girişimcilikle ilgili teşvik mekanizmamızı gençlerin girişimci ruhunu ortaya çıkacak çalışmaları eğitim sisteminde zorlamamız lazım. Girişimcilik bir karakter. Karakteri inşa etme noktasında eğitim camiasına aileden de itibaren o güveni inşa etmemiz lazım. Girişimcilik önümüzdeki süreçlerde çok daha etkin bir kavram olacak. Öyle bir dönemdeyiz ki bilgiye erişim kolay. Dijitalleşme her şeyi elde etmeyi kolay kılıyor. Girişimci ruhunuz varsa her birini yönetebilirsiniz. Girişimci ruh, edilgen değil etken bir hale getiriyor. Bize dayatılan kariyer basamakları var. Girişimcilik o basamakları inşa edip, o basamakları yürümek. Girişimci ruhu güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÜNİDES'in toplum ve devlet arasında köprü kurma misyonunu üstlendiğini ifade eden İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse ise "ÜNİDES, üniversitelerin bilgi üretme kapasitesini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan yenilikçi bir platform ve biz de üniversite olarak bu vizyoner programın öncülerinden biriyiz" dedi.

Kariyer Topluluğu Başkanı Busenaz Çitlenbik de "Üniversite öğrencileri olarak kariyer yolculuğumuzun ilk adımlarını atarken; sektör temsilcileri, akademisyenler ve mezunlarımızla aynı çatı altında buluşarak ilham almak, tecrübe paylaşmak ve geleceğimizi birlikte şekillendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Köse, Kasapoğlu'na plaket takdim etti. Kasapoğlu, ardından stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,