Giza'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı, ilk belirlemelere göre 10 ölü, 24 yaralı

Giza'da tır ile yolcu minibüsü çarpıştı, ilk belirlemelere göre 10 ölü, 24 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır Sağlık Bakanlığı, Giza'nın 6 Ekim ilçesinde sabah yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığını, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 10'unun durumu stabil değil, tedavi için ilaç, kan ve tıbbi malzeme seferber edildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazanın sabah Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesinin 2. bölgesinde, Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldiği belirtildi.
Yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı, yaralılardan 10'unun sağlık durumunun stabil olmadığı bildirildi.
Açıklamada, yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların seferber edildiği, ilaç, kan ve tıbbi malzemelerin temin edildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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