Golan'dan Netanyahu'ya Eleştiri

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkeyi siyasi olarak Batı'dan izole ettiğini belirtti.

Golan, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırı nedeniyle uluslararası toplumdan ve özellikle de Arap ülkelerinden gelen tepkilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

"Netanyahu, İsrail'i siyasi olarak Batı dünyasından izole ediyor. Mısır ve Ürdün ile imzalanan stratejik barış anlaşmalarına zarar veriyor. Netanyahu, Abraham Anlaşmalarını ve bölgesel normalleşme düşüncesini de tehlikeye atıyor." ifadesini kullanan Golan, İsrail Başbakanının hakkındaki davalardan ötürü güvenlikle ilgili karar alma yetkisine sahip olmadığını savundu.

Golan, "bu kötü hükümeti değiştireceklerini ve İsrail'i kurtarıp yeniden inşa edeceklerini" dile getirdi.

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid de yaptığı açıklamada, Netanyahu liderliğindeki hükümetin, İsrail'in uluslararası itibarını yerle bir ettiğini ve bunun yerine yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Katar saldırısı ve uluslararası tepki

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmalarında Mısır'la birlikte arabuluculuk rolünü üstlenen Katar'a yönelik saldırısına pek çok ülkeden tepki gelmişti.

BM Güvenlik Konseyi 11 Eylül'de İsrail'in Doha'daki saldırısını görüşmek için toplanmıştı.

Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle de 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin düzenlenmesine karar verilmişti.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde (2020) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.