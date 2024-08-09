Görme Engelli Çocuk Braille Alfabesiyle Okuma ve Yazmayı Öğrendi

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde doğuştan sol gözü görmeyen ve sağ gözünü de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sert bir cismin isabet etmesi sonucu kaybeden Sibel Nakçi (11), 4 ayda aldığı eğitimle Braille alfabesi ile okuma ve yazmayı öğrendi. Diyarbakırlı şair Ahmed Arif'in 'Hasretinden prangalar eskittim' şiirini yazıp okuyan Sibel için öğretmeni Halime Avut, "Sibel ilk başlarda çok mutsuzdu. Öğrenince çok mutlu oldu, azmi bizi de mutlu etti" dedi.

Silvan ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol gözü görmeyen Sibel Nakçi, 2022 yılında ilçeye bağlı Çukurkaynak Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada sert bir cismin isabet etmesi sonucu sağ gözünü de kaybetti. Eğitimine 2 yıl ara vermek zorunda kalan Nakçi, 4 ay önce ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başladı. Görme engelliler sınıfında aldığı eğitimle Braille alfabesi ile okuma ve yazmayı öğrenen Sibel Nakçi, Diyarbakırlı şair Ahmed Arif'in 'Hasretinden prangalar eskittim' şiirini yazıp okudu. Özel Eğitim Öğretmeni Halime Davut, Braille alfabesinin zor bir alfabe olduğunu belirterek, "Görme engellilerde bireyselleştirilmiş eğitim programıyla, çocuğa uygun bir eğitim programı hazırlanıyor. Sibel için de baston eğitimi ve Braille alfabesiyle eğitimler gerçekleştirdik. Braille alfabesi, karmaşık ve öğrenmesi zor bir alfabe. Buna rağmen Sibel ile 4 aylık kısa bir sürede, üstün emeğiyle bitirdik. O da bunu öğrendiği için çok mutlu. Ben de onunla gurur duyuyorum" diye konuştuk.

'BAŞLARDA ÇOK MUTSUZDU'

Sibel Nakçi'nin öğrenme azminin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Davut, "Sibel ilk başlarda çok mutsuzdu. Sonra bütün ayrıntıları öğrenince kendisi de mutlu oldu, azmi bizi de çok mutlu etti. Bütün engel türlerinde olduğu gibi, görme engellileri de topluma kazandırmak için, istihdamlarını artırmak için toplum olarak da elimizden geleni yapmalıyız. Çocuklar bu dünyanın en güzel renkleri, renklerini soldurmalarına izin vermeyelim. Her zaman canlı ve diri tutalım" ifadelerini kullandı.

Braille alfabesi ile okuma ve yazmayı kısa sürede öğrenen Sibel Nakçi ise "Kabartma harfler sayesinde okuma ve yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Bu dünyada en güzel şey sevgi, yardımlaşmak ve yazı yazmak. Bu alfabe ile yazı yazmayı seviyorum. Öğretmenime emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.