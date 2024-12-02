Görme Engelli Müzik Öğretmeni Adalet Kabadayı\'nın Başarı Hikayesi

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AKSARAY'da 2018 yılında üniversite sınavlarına girip, müzik öğretmenliği bölümünü kazanan, 1 yıl atandığı Ankara'da çalıştıktan sonra memleketine dönüp, Somuncubaba Anadolu Lisesi'nde görev yapan Adalet Kabadayı (25), "Müzik engelimi aştığım ilk branş oldu. Engelli bireylerin hayatta başaramayacağı bir şey kesinlikle yok. Kaybedeceğimiz bir şey yok ve kazanacağımız çok şey var" dedi.

Somuncubaba Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Adalet Kabadayı'nın mesleğine olan tutkusu engel tanımıyor. Yüksek tansiyona bağlı olarak 8 yaşında sol, 15 yaşında sağ gözünde yüzde 90 görme engeli oluşan Kabadayı, okuldaki öğretmeninin yönlendirmesiyle öğretmen oldu. Adalet Kabadayı, "Yüksek göz tansiyonundan dolayı 8 yaşında sol, 15 yaşımda da sağ gözümde görme kaybı yaşadım. Zorlu bir süreç geçirdim. 'Sadece lise mezunu olayım yeter' düşüncesindeydim. Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi'ne 2014 yılında başladım. 9 ve 10'uncu sınıf tamamen Braille alfabesini öğrenmek, ekran okuyucu programları ve baston kullanma gibi sosyal becerilerimi geliştirmekle geçti. 11'inci sınıfta piyano ve keman öğretmenim, benim akademik olarak ilerleyebileceğimi söyledi. Ben de 12'nci sınıfta öğretmen olmaya karar verdim. 2018 yılında Aksaray Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. 2022 yılında mezun oldum. 1 Eylül 2023 yılındaysa Ankara'ya atamam çıktı ve Ankara'da 1 yıl görev yapıp, tekrar memleketim Aksaray'a döndüm" dedi.

'BUGÜN AİLEMİN SAYESİNDE BURADAYIM'

Zor süreçte ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini belirten Kabadayı, "Annem Aksaray Belediyesi personeli, babamsa sanayide esnaflık yapıyor. İki kardeşiz, kardeşim de benim gibi görme engelli. Tabii zor süreci atlatmamda ailemin hakkını asla ödeyemem. Ailem bana 'Dur yapma, elini kesersin, yakarsın' demedi. Aksine 'Hayatınızda sürekli olmayacağız. Biz öldükten sonra hayatınızı sürdürebilin' diyen bir ailem vardı. Annemle yemek yaptım, ev temizledim. Babamınsa ayrı bir güveni vardı bana. Hiçbir zaman 'Oraya gitme' demedi. 'Kızım nerede mutluysan, orada ol' diyerek bana ayrı bir öz güven verdi. Bugün ailemin sayesinde buradayım" diye konuştu.

'KESİNLİKLE UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

Okulun ikinci ailesi olduğunu söyleyen Kabadayı, "Piyano ve keman eğitimlerine yoğunlaşırken görme engelimle ilgili dışarıdan gelen olumsuz cümleler aklıma gelmiyordu. Bu yüzden müzik, engelimi aştığım ilk branş oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müzik korosunda görev aldım. Koroda kendi öğretmenlerimle birlikte aynı sahneyi meslektaş olarak paylaşmanın duygusunu bile tarif edemiyorum. Bana verilmiş bir emek var. Ben de bu emeğin karşılığını hem aileme hem de öğretmenlerime verdim. Benim öğretmenlerime yaşattığım duyguyu, bir gün öğrencilerimin de bana yaşatacağına canı gönülden inanıyorum. Engelli bireylerin hayatta başaramayacağı bir şey kesinlikle yok. Kaybedeceğimiz bir şey yok ve kazanacağımız çok şey var. Bu yüzden 'Ben yapamam', 'Ben başaramam', 'Benden olmaz' gibi cümleleri değil de 'Ben nasıl yaparım' cümlesini kurmaları gerekir. Araştırmalarını ve kendilerini keşfetmelerini tavsiye ve teşvik ediyorum. Bu yüzden kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. İsteyin, çalışın ve hayallerinize kavuşun" dedi.(DHA

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA