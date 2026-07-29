Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir elektrikli araç şarj istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlamanın da yaşandığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrikli araç şarj istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, istasyonda şarj halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE EDERKEN PATLAMA YAŞANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan elektrikli otomobile müdahale etmek için özel yangın battaniyesi kullandı. Aracın üzerine battaniye örterek alt kısımdan su ile müdahale başlatan ekipler zorlu anlar yaşadı. Müdahale esnasında elektrikli otomobilde şiddetli bir patlama meydana geldi. Ekiplerin soğukkanlı ve titiz çalışması sayesinde yangın, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrasında lüks otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, elektrikli araçtaki yangının ve patlamanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.