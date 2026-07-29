Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarj istasyonunda takılı olan bir elektrikli otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ve suyla müdahale ettiği sırada patlamanın da meydana geldiği yangın 1 saatte söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir elektrikli araç şarj istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlamanın da yaşandığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bir elektrikli araç şarj istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, istasyonda şarj halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE EDERKEN PATLAMA YAŞANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan elektrikli otomobile müdahale etmek için özel yangın battaniyesi kullandı. Aracın üzerine battaniye örterek alt kısımdan su ile müdahale başlatan ekipler zorlu anlar yaşadı. Müdahale esnasında elektrikli otomobilde şiddetli bir patlama meydana geldi. Ekiplerin soğukkanlı ve titiz çalışması sayesinde yangın, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrasında lüks otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, elektrikli araçtaki yangının ve patlamanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Melikgazi, Otomobil, İtfaiye, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • çiğdem çetin çiğdem çetin:
    Skywell 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Demirağ Cengiz Demirağ:
    Attila, Avrupada onca bilmem neyinin kılı olurcular olmasına rağmen 350 civarında TOGG satılmasının öfjesini kusuyor sanırım. 0 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    aracın markası skywell deepal değil logosuna bakarsan anlaşılıyor 0 0 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    ne alakası var aracın markası skywell deepal değil logosuna bak skywell yaz googla çıkar yanlış bi bilgilendirme yapıyosun atilla 0 0 Yanıtla
  • Attila çetin Attila çetin:
    deepal s07 türkiyede satışı yok nerden alınmışsa,togg 183kw desteklerken bu en fazla 93kw,batarya altı togg da çelik bu ise alaşım, togg tabanı 5cm daha yüksek... 0 0 Yanıtla
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