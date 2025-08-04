Grand Kartal Otel Yangını İçin Soruşturma İzni - Son Dakika
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Grand Kartal Otel Yangını İçin Soruşturma İzni

Grand Kartal Otel Yangını İçin Soruşturma İzni
04.08.2025 15:39
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Bolu'daki otel yangınıyla ilgili eski bakanlık müfettişi hakkında soruşturma izni verildi.

BOLU Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Duruşma 22 Eylül'e ertelenirken, açıklanan ara kararda tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 3 BÜROKRAT İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk duruşma görüldüğü sırada 18 Temmuz'da yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bugün Eski Başmüfettiş Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grand Kartal Otel Yangını İçin Soruşturma İzni - Son Dakika

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