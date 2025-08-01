GSB Gençlik Kampları'nda günlük yaşama dair beceriler öğretiliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Gençlik Kampları'na katılan gençler, "Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri"yle hayata hazırlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamplarda kurulan atölyeler vasıtasıyla gençlere; yemek yapma, musluk tamiri, ilk yardım uygulamaları, doğada barınma gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek pratik bilgiler kazandırılıyor. Eğitimler, uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor ve gençlerin hayatlarında kullanabilecekleri bilgiler sunuluyor.

Sağlık becerileri, teknik beceriler, temel beceriler ve yeşil beceriler olmak üzere 4 ana başlık altında toplanan Temel Yaşam Becerileri Atölyeleri'nin faaliyete başladığı 2 Mayıs'tan bu yana 50 bin 254 genç, programdan yararlandı. Bu sayının yıl sonuna kadar 144 bine ulaşılması planlanıyor.

11 Gençlik kampında atölye kuruldu

GSB Gençlik Kampları'nın 11'inde atölye uygulamaları aktif olarak yürütülüyor. Antalya Alaaddin Keykubat, İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı, Kastamonu Yolkonak, Mersin Mehmet Akif Ersoy, Manisa Kula, Manisa Şehzadeler, Kırşehir Ahi Evran, Bursa Karacaali, Osmaniye Aslantaş, Gaziantep Seyr-i Antep ve Mersin Akkum gençlik kamplarında atölye bulunuyor.

Atölye bulunmayan gençlik kamplarında ise aynı içerikler kamp imkanlarına göre istasyon modeliyle uygulanıyor.