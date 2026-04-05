Gülden Coni Anıldı

05.04.2026 17:59
Edirne'de bıçakla öldürülen Gülden Coni için düzenlenen anma etkinliğinde aile acısını paylaştı.

EDİRNE'de, geçen yıl 5 Nisan'da E.A. (15) tarafından lise bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürülen Gülden Coni (16) anıldı. Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek, "Bir insanın hayatı bu kadar kolay alınmamalı. Bir insan bu kadar kolay yok edilmemeli. ve hiçbir aile bu kadar ağır bir acıyla tek başına bırakılmamalı" dedi.

Olay, 5 Nisan 2025'te Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

20 YIL HAPİS VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık E.A. 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından heyet 15 yaşında olması nedeniyle E.A.'nın cezasını 20 yıla indirdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Karar, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde istinafa taşındı. Coni'nin ailesi, istinaf başvurusunda sanığın 'Canavarca hisle insan öldürme' suçundan hüküm kurularak, üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. E.A.'nın avukatı ise cinayette tasarlama durumunun bulunmadığını, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

İSTİNAF KARARI BOZDU, CEZA 19 YILA İNDİRİLDİ

Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme, E.A. hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Kararda, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği belirtildi. Kararın ardından geçen 12 Şubat'ta E.A.'nın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada mahkeme; E.A. hakkında daha önce verilen 'tasarlama' hükmünü kaldırarak, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşı küçük olduğu için E.A.'nın cezası 19 yıla düşürüldü.

GÜLDEN ANISINA YÜRÜYÜŞ

Coni ailesi, Gülden'in ölüm yıl dönümünde yürüyüş düzenlendi. Kent merkezindeki Eski Cami'den başlayıp Saraçlar Caddesi'nde sona eren yürüyüşte, aile ve yakınları sloganlar attı. Aile adına basın açıklamasını okuyan Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, "Gülden'in tek yaptığı şey, yaşamaya devam etmekti ama karşısına çıkan bir insan değil, bir vahşetti. Kardeşim Gülden, 30 bıçak darbesiyle katledildi ve ben bunu özellikle tekrar ediyorum. Çünkü bu bir sayı değil, bu bir vahşetin boyutudur. 30 darbe bir insanı öldürmek için değil, bir hayatı parçalamak içindir. Bu sadece Gülden'in bedenine değil, bizim hayatımıza da indirilen 30 ayrı darbedir. Her biri bizim içimizde hala kanayan 30 ayrı yaradır. O gün sadece bir insan ölmedi. O gün bir ev sustu, bir anne çöktü, bir baba yarım kaldı. O gün bizim hayatımız durdu. Ama dünya dönmeye devam etti" diye konuştu.

'ACIMIZ AZALMADI'

Alüzrek, E.A.'ya verilen cezaya dikkat çekerek, "Bugün geldiğimiz noktada bir hayat toprağın altında kalırken, onu hayattan koparan kişi tam tamına 5 sene sonra elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkacak. Benim kardeşim bir istatistik değil, benim kardeşim bir haber başlığı değil, benim kardeşim yarım bırakılmış bir hayattır. Yarım bırakılmış hayallerdir. Yarım bırakılmış bir ömürdür. Biz bir yıldır bu yarım kalan hayatın hesabını sormaya çalışıyoruz. Acımız azalmadı, eksilmedi, hafiflemedi. Aksine her gün biraz daha büyüyor, biraz daha derinleşiyor. Buradan herkesin duymasını istediği bir şey var; bir insanın hayatı bu kadar kolay alınmamalı. Bir insan, bu kadar kolay yok edilmemeli. ve hiçbir aile bu kadar ağır bir acıyla tek başına bırakılmamalı. Çünkü bu sadece bizim acımız değil. Bu hepimizin meselesidir. Biz burada sadece Gülden için değil başka hayatlar yarım kalmasın diye bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer bu acılar karşılıksız kalırsa, eğer bu vahşet gerektiği gibi karşılık bulmazsa birileri yine aynı cesaretle, aynı karanlıkla başka hayatlara dokunmaya devam edecek. Biz başka bir annenin daha evladını toprağa vermesine razı değiliz" ifadelerini kullandı.

'GÜLDEN, YARIM BIRAKILAN TÜM HAYATLARIN ADIDIR'

Kardeşinin kanının yerde kaldığını söyleyen Nurhan Alüzrek, "Ben buradan bir kez daha söylüyorum; benim kardeşimin kanı yerde kaldı. Ben bu cümleyi unutmayacağım, unutturmayacağım çünkü bu cümle bizim yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir. Gülden artık sadece benim kardeşim değil. Gülden bu ülkede yarım bırakılan tüm hayatların adıdır. Susturulan tüm seslerin adıdır. Ben onun adı unutulmasın diye, onun yaşayamadan elinden alınan ömrü unutulmasın diye konuşmaya devam edeceğim. Susmayacağım, geri adım atmayacağım" dedi.

Alüzrek'in konuşmasının ardından Gülden Coni için Kur'an okundu, dua edildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı
ABD’den İran’a tuhaf misilleme Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında ABD'den İran'a tuhaf misilleme! Süleymani’nin yeğeni ve kızı Gözaltında
Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi Sertifikasyon zorunlu hale geliyor Coğrafi işaretli ürünlerde turuncu etiket dönemi! Sertifikasyon zorunlu hale geliyor
İsveç’te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:48
Hasan Can Kaya nişanlandı Müstakbel gelin bakın kimmiş
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
