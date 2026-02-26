İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada - Son Dakika
İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada
26.02.2026 08:49
Haberin Videosunu İzleyin
İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada
Haber Videosu

Gümüşhane'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobillerin çarpıştığı ve kağıt gibi ezildiği anlar yer aldı.

Gümüşhane'de Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Gümüşhane istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hacıbey G. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada, 2 sürücü ile Emine Ç. ve Ali Kazancı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve kağıt gibi ezildiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada - Son Dakika
