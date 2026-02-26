İki otomobilin kağıt gibi ezildiği ölümlü kaza kamerada

Gümüşhane'de Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Gümüşhane istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hacıbey G. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada, 2 sürücü ile Emine Ç. ve Ali Kazancı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve kağıt gibi ezildiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.