Gündem: Miting, Sınavlar ve Uluslararası Gelişmeler - Son Dakika
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Gündem: Miting, Sınavlar ve Uluslararası Gelişmeler

22.06.2025 00:10
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CHP mitingi, Yükseköğretim Sınavları ve uluslararası diplomasi gündemi öne çıkıyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılacak.

(Tekirdağ/19.00)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu sona erecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılacak. Siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübün emlak projeleriyle ilgili genel kuruldan yetki talep edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da tamamlanacak. Organizasyonun son günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika- Kanada, Güney Kore- Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye- Brezilya maçları oynanacak.

(İstanbul/12.30/16.00/19.30)

3- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. F Grubu'nda Fluminense-Ulsan, E Grubu'nda River Plate-Monterrey, G Grubu'nda Juventus-Wydad ve H Grubu'nda Real Madrid-Pachuca müsabakaları yapılacak.

(New York/01.00/Los Angeles/04.00/Philadelphia/19.00/Charlotte/22.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gündem: Miting, Sınavlar ve Uluslararası Gelişmeler - Son Dakika

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