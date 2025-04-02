Gündem: Sanatçı Cenazesi ve Zirve Toplantıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gündem: Sanatçı Cenazesi ve Zirve Toplantıları

Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenazesine katılacak; Bakan Göktaş Berlin'de etkinlikte yer alacak.

02.04.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın Maçka Merkez Camii'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Trabzon/12.32)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi Resmi Açılış Programı'na, zirve kapsamında düzenlenecek "Herkes için Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek -Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" etkinliğine katılacak, Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve daha sonra ikili görüşmeler yapacak.

(Berlin)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile görüşecek.

(Paris)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor-Sipay Bodrum FK ve Fenerbahçe- Galatasaray maçları oynanacak.

(Trabzon/17.45/İstanbul/20.45)

2- THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(Mersin/18.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia ekibine konuk olacak.

(Rzeszow/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Volkan Konak, Hakan Fidan, Özgür Özel, Almanya, İsrail, Fransa, Berlin, Gazze, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Sanatçı Cenazesi ve Zirve Toplantıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

23:29 CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
22:34 Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir
20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
09:59 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda
09:52 Altın bayram dinlemedi Yeni rekor geldi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi
09:45 Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
09:42 Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:17 Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 00:29:20. #7.11#
SON DAKİKA: Gündem: Sanatçı Cenazesi ve Zirve Toplantıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement