Güneşli havayı fırsat bilenler Bebek Sahili'ne akın etti; sıcaklayan kişiler denize girdi

26.04.2026 15:58  Güncelleme: 16:00
İSTANBUL'da baharın gelmesiyle birlikte sıcak hava etkisini attırdı. Güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Bebek sahiline akın eden kişiler piknik yaparken çocuklar da parkta oynadı. Bazıları ise denize girmeyi tercih etti.

İstanbul'da baharın gelmesiyle birlikte sıcak hava etkisini attırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı gün içinde 23 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilen kişiler park ve sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan olan Bebek Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kimi balık tutup piknik yaptı, bazı kişiler evcil hayvanlarıyla sahilde yürüyüşe çıktı. Deniz kenarında oturarak sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları ise denize girdi.

'KENDİMİZİ SAHİLE ATTIK'

Su sporcusu Hayriye Çetin, "Hava inanılmaz güzel, çok güzel bir güneş açtı. Biz her hafta, haftanın bir günü toplanıp burada 'board' yapıyoruz. Birazdan denize atlayacağız, suya da giriyoruz, yüzüyoruz. Havanın ısınmasıyla 'board' sezonumuzu açtık. Havalar biraz soğuk olduğu için kış mevsiminden dolayı 'board' yapamıyorduk, sadece yüzüyorduk, atlıyorduk. Ama şu an havaların ısınmasıyla çok rahat bir şekilde boardumuzu çıkarıp kullanabiliyoruz. Aslında kendimizi sahile attık" dedi.

'İSTANBUL'DA YAZI ARATMAYAN BİR HAVA VAR'

Antalya'dan gelen Burak Özyılmaz, "Antalya'dan geliyorum. Yazı aratmayan bir hava var şu an İstanbul'da. Değerlendiriyorum, balık tutuyorum. Memnunum, güzel hafta sonunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

'2 SAATTİR BİSİKLET SÜRÜYORUM'

Sahilde bisiklet süren Serkan Bakkal, "2 saattir bisiklet sürüyorum, Bebek Sahil'inden itibaren geliyorum ve hava çok güzel. Daha da güzel olmasını dileyelim, umarım yağmurlar tekrar gelme" dedi.

'BAHAR GELDİ ÇOK MUTLUYUM'

Ailesiyle parka gelen İpek Yılmaz, "Bahar geldi, ben de bu yüzden çok mutluyum. Ailemle buraya geldim. Çok sıcak bir hava var, çok güzel bir gün. Şu an biz Bebek Parkı'ndayız. En sevdiğim parklardan biri burası. Aslında ben de heyecanlı hissettiriyor, çünkü havanın güzel olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü denize de gireceğiz, bunun için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güneşli, Güncel, Bebek, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz

16:17
Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
15:37
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:45
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
