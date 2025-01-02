Günlük Önemli Etkinlikler ve Toplantılar Listesi

Güncel

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - 14.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Spil Çocuk Evi açılışına katılacak ve esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/MANİSA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSKİ Fatih İlçesi Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.45- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilecek Regaip Kandili Etkinliği ile ilçenin somut olmayan kültürel mirası olan Geleneksel Fişek Bayramı kutlamalarına katılacak.(ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…