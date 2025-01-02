Günlük Önemli Etkinlikler ve Toplantılar Listesi - Son Dakika
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Günlük Önemli Etkinlikler ve Toplantılar Listesi

Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çocuk evi açılışı ve esnaf ziyareti, İstanbul'da altyapı yatırımları temel atma töreni, Ankara'da kültürel etkinlikler ve Dışişleri Bakanı'nın uluslararası görüşmeleri gerçekleştirilecek.

02.01.2025 09:01  Güncelleme: 11:37
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - 14.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Spil Çocuk Evi açılışına katılacak ve esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/MANİSA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSKİ Fatih İlçesi Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.45- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilecek Regaip Kandili Etkinliği ile ilçenin somut olmayan kültürel mirası olan Geleneksel Fişek Bayramı kutlamalarına katılacak.(ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Ankara, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Önemli Etkinlikler ve Toplantılar Listesi - Son Dakika

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