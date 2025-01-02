Günlük Önemli Etkinlikler ve Toplantılar Listesi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
13.00 - 14.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Spil Çocuk Evi açılışına katılacak ve esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/MANİSA)
14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSKİ Fatih İlçesi Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
17.45- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilecek Regaip Kandili Etkinliği ile ilçenin somut olmayan kültürel mirası olan Geleneksel Fişek Bayramı kutlamalarına katılacak.(ANKARA)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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