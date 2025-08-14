Gurbetçiler Kayseri Kapalı Çarşı'yı Tercih Ediyor - Son Dakika
Gurbetçiler Kayseri Kapalı Çarşı'yı Tercih Ediyor

14.08.2025 11:15
Tatil için memleketlerine dönen gurbetçiler, Kayseri Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmayı seçiyor.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, Kayseri'deki alışveriş merkezlerinin yerine tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yapıyor.

Yapımına 12'nci yüzyılda başlandığı tahmin edilen ve farklı dönemlerde yangınlar, yıkımlar sonucu zarar görüp yenilenen tarihi çarşı, 16 sokağı ve 18 giriş kapısıyla İstanbul Kapalı Çarşı'dan sonra Türkiye'nin en büyük çarşısı olarak biliniyor.

Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Karaman, Yozgat, Niğde gibi çevre illerden gurbetçiler, tatil için geldikleri Türkiye'de alışveriş için tarihi çarşıyı tercih ediyor.

Yoğunluk oluşan çarşıda, abiyeden ayakkabıya, kına malzemesinden sünnet kıyafetine, kuruyemişten kahvaltılığa kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor.

Kayseri Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Raşit Benk, AA muhabirine, esnafın müşteriyle bir dost gibi iletişim kurmasının çarşıyı farklı kıldığını söyledi.

Çarşıdaki gurbetçi yoğunluğunun hissedildiğini ifade eden Benk, "Gurbetçimiz çarşımıza ilgi gösteriyor. Buradan alışveriş yapanlar başka yerden alışveriş yapmıyor. Kapalı Çarşı'da bir aile ilişkisi var, esnaf müşteriyi kendinden biliyor, bir ortam oluşuyor. Her çeşit ürünümüz var. Buraya girince bir müşterimiz 2-3 saat vakit geçirir. Ayakkabı, elbise, züccaciye, gıda, hediyelik eşya, kuyumcu, pastırma, her kalem var." diye konuştu.

"Yurt dışından gelenler, burayı ziyaret etmeden dönmez"

Uzun yıllardır ayakkabı mağazası işleten Nazir Polat, çarşıda her çeşit ürünün bulunduğundan bahsetti.

Çarşının önemine dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:

"Burası Selçuklulardan kalma bir çarşıdır. Fiyatları da uygundur, sürümümüz fazla olduğu için az karla ürün satarız. Buraya gelenler başka yere gitmeden her aradığını bulabilir. Hatalı ürün çıktığında esnafımız arkasında durur. Tüketici mahkemesine falan gerek kalmadan sorun çözülür. Bizim burada ağustos ayının başında yurt dışından gelen müşterilerimiz olur. Belli alışveriş yaptıkları yerler vardır. Yurt dışından gelenler, burayı ziyaret etmeden dönmez, memnun da kalırlar."

Pastırmacı esnafından Abdullah Akçakoyunlu ise gurbetçilerin Anadolu esnafı için büyük gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Kayseri'nin yaz mevsiminde gurbetçileri ağırladığını ifade eden Akçakoyunlu, "Orada kazanıyorlar, memleketlerinde harcıyorlar. Nevşehirli, Yozgatlı da buraya alışverişe gelir. Çok fazla yoğunluk var, şu an en yoğun zamanımız." dedi.

"Senelik ihtiyaçlarımızı alıp götürüyoruz"

İsviçre'de yaşayan ve memleketi Yozgat'a gelen Ozan Çiçekçi ise pastırma, sucuk ve çeşitli ihtiyaçları için çarşıyı tercih ettiklerini anlatarak, "Senelik ihtiyaçlarımızı, elbise, ayakkabı gibi ürünleri buradan alıp götürüyoruz. Marka ürünleri bulabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'da yaşayan ve memleketi Karaman'dan gelen Feslikan Ertanrıverdi ise çarşıda ürün çeşidinin zengin olduğunu, Fransa'da bulamadıklarını burada bulduklarını dile getirdi.

Almanya'da yaşayan ve Kapalı Çarşı'yı gezmeden dönmediğini anlatan Seher Usta da "Burayı alışveriş merkezinden daha çok seviyorum." dedi.

Kaynak: AA

