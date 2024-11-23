Gürkan Genç\'ten ABD Turu

Güncel

Türk bisikletçi Gürkan Genç, ABD'nin Florida eyaletinden California'ya bisikleti ile 110 günde 9 bin 500 kilometre kat etti.

Ülke içinde yaptığı birçok seyahatin yanı sıra 2010 yılında Türkiye'den Japonya'ya bisikletle giden 46 yaşındaki Genç, o zamandan bu yana dünyanın değişik coğrafyalarında dört mevsim yalnız başına pedal çevirmeye devam ediyor.

Genç'in, çocuklar için kaleme aldığı seyahatlerini anlatan "Demir Atlı Adam" adlı seri kitabı bulunuyor. Genç, ayrıca dünya turları sırasında edindiği toplumların kültürleri, yaşamları konusundaki gözlemlerini ve tecrübelerini fırsat buldukça Türkiye'de ve gittiği ülkelerin okullarında öğrencilerle paylaşıyor.

Genç, ABD turu sırasındaki gözlemleri ve bundan sonraki hedefleri konusunda AA muhabirine konuştu.

Şimdiye kadar 70'ten fazla ülke ve 5 kıtada pedal çevirdiğini ve 140 bin kilometreye yakın yol kat ettiğini belirten Genç, ABD'de ilk kez bisiklet turu yaptığını söyledi.

Genç, şöyle devam etti:

"ABD'deki seyahatime Miami'den başladım, San Francisco'ya kadar devam ettim. Yaklaşık olarak 110 günde 9 bin 500 kilometre pedal bastım. San Francisco'ya vardığımda dinlenmem gerekiyordu. O yüzden orada bir virgül koyup, arkadaşlarımın yanına New York'a geldim, burada dinleniyorum. Oradan Alaska'ya devam edeceğim."

Genç, Miami-San Francisco turu sırasında bisikletiyle yaklaşık 54 bin metre tırmandığını aktararak, ayrıca Kuzey Amerika Kıtası'nın en yüksek noktası ABD içindeki Rocky Dağları'nı ve gene bu kıtanın en büyük çölü Nevada eyaletindeki Great Basin Çölü'nü pedal basarak geçtiğinin altını çizdi.

-"Çok güzel bir misafirperverlik gördüm diyemeyeceğim"

Kendisine seyyah, çılgın, gezgin gibi birçok isim verildiğini dile getiren Genç, "Gezmeyi seven bir Türküm. Bisikletimin arkasında 14 yıldır Türk bayrağını dünyada gezdiriyorum. ABD'yi bu şekilde gezmek de güzel. Muhteşem bir doğası var ama çok güzel bir misafirperverlik gördüm diyemeyeceğim, bunu açık söyleyeyim." dedi.

Genç, bisikletle Asya'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı ve Güney Amerika'yı dolaşırken kendisinin hep bir "turist" olarak görüldüğünü ve yardım edildiğini ancak ABD'de bunu özellikle güney eyaletlerinde hissetmediğini vurguladı.

Amerikalıların misafirperverliğinden şikayetçi olan Genç, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Dünyanın her yerinde yolda giderken o misafirperverliği görebiliyorsun ama ABD'de uzun kilometreler boyunca o misafirperverliği göremedim, çok geç başladı. Ne zaman ki Colorado eyaletine geldim, benim için ABD'nin misafirperverliği, halkın güler yüzlülüğü orada başladı. Ondan sonra Utah, Nevada, California'da her şey değişti. Ama aşağı eyaletlerde o misafirperverliği maalesef göremedim. Yani çöl geçiyorsun, bir kişi gelip de 'kardeş bir su ister misin, bir şeye ihtiyacın var mı?' demiyor, ya 166 kilometre hiçbir şey yok, çölde pedallıyorsun ama hava 45-50 derece. Bu hakikaten çok şaşırtan bir gözlemdi benim için, çünkü normal değil, 5 bin kilometreden bahsediyorum."

-"Hepimizin duymak istediği söz 'barış'"

Genç, seyahati sırasında 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyaları nedeniyle yolda ABD'nin siyasi havasını da gözlemleme fırsatı bulduğunu anlatarak, "ABD'nin güney eyaletlerini gezdiğim için orada insanları dinlediğimde hep Trump özelinde gidiyordu, bunu arkadaşlarımla, Amerikalılarla paylaştığımda 'oralar güney eyaletleri Gürkan, oralar hep onundu' dediler. Ama bu defa dikkatimi çeken şey Demokratların da Cumhuriyetçilere oy verme sebebini dinleyince 'bu sefer Cumhuriyetçiler kazanacak diyordum' ve öyle çıktı." diye konuştu.

ABD'deki seçim sonuçlarının, Gazze'deki soykırıma karşı insanların "barış"ı istemesiyle ilgili olduğunu düşündüğünü dile getiren Genç, "Günümüzde Orta Doğu'da yaşananların kabul edilebilecek hiçbir tarafı yok, her şey çok net şekilde belli ve hepimizin duymak istediği söz 'barış'. Bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ne zaman ki biri bunu çıkıp dile getirdi, ABD'deki insanlar da 'tamam' dedi." şeklinde konuştu.

-"Türkiye'ye, yaklaşık 4-5 yıl sonra dönmüş olacağım"

Genç, Miami ile San Francisco arası turdan sonra şimdi hedefinin Alaska eyaleti olduğunu, San Francisco'da kaldığı yerden Alaska'nın en uç noktasına doğru bisiklet turuna devam edeceğini kaydetti.

Bir ay dinleneceğini belirten Genç, "Alaska'ya doğru devam ediyorum. Alaska'dan sonra Yeni Zelenda, Avustralya ve Asya ülkeleri olarak Türkiye'ye, yaklaşık 4-5 yıl sonra dönmüş olacağım." dedi. Genç, toplamda bisikletle 20 yıllık bir dünya turundan bahsettiğine dikkati çekti.

Genç, dünya turu sırasında edindiği deneyim ve bilgileri Türkiye'de bisikletli yaşam sürecine destek vermek için kullanmayı amaçladığını sözlerine ekledi.