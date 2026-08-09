CHP\'de \'müteahhit-müşahit\' ayrışımı vurgusu

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Sultanbeyli ilçe binasında devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "CHP istenmedik bir sorunla karşı karşıya. Gerek ben gerekse benim arkadaşlarım sorunu yaratmamak için her türlü gayreti sarf ettik. Ama arkadaşlar nasıl olmuşsa, kimlerin çabasıyla olmuşsa hiçbirimizin kabul edemeyeceği iftiracıların ve itirafçıların sorunlarıyla karşı karşıya kaldık. CHP'de bir kavga yok. CHP'de müteahhitlerle müşahitler arasındaki bir ayrışım var kardeşim, bunu böyle bilin" dedi.

CHP Sultanbeyli ilçe binasında devir teslim töreni düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde 365 gün siyaset konuşulmaz. Tek bir ülkede konuşulur o da Türkiye Cumhuriyeti. Yani bizim seçmenimiz çok politik bir seçmendir. Çok rahatlıkla karar değiştirir ve bütün siyasetçilere ders verebilecek nitelikte bir seçmen olduğunu bütün siyasetçilere buradan söylemek istiyorum. Zannetmeyin herkes böyle bizim keklik gibi çantamızda. AK Parti ne ile övünüyor? '11 milyon 500 bin üyemiz' diyor. Tamam, güzel. Şimdi o zaman size sormazlar mı 11 milyon 500 bin oy demek sadece eşler oy kullansa 23 milyon oy almanız lazım. Hadi anasını, babasını, halasını, yakınını koyuverdim, bu da şunu gösteriyor ki Kırıkkale'de, Kütahya'da, Kilis'e baktığınızda kendi üyeniz size oy vermemiş. Bütün siyasetçilerin 'Bizim üyelerimiz çantamızda kekliktir...' Buna benim partim dahil olmak olarak söylüyorum, yapmayın kardeşim. Üyenizi ölüsünde, dirisinde, iyi gününde, kötü gününde hatırlayın, arayın, sorun. Bu alışkanlık yok. Günün sonunda ne zaman ders alıyorlar? Ne zaman ki saç kesiliyor kel görününce.

"KENDİ ÜYENİZDEN OY ALAMAMIŞSINIZ"

Şimdi soruyorum: Sizin kaleniz dediğiniz yerde çok kudretli de üye sayınız var. En azından o illerdeki mahallelere baktığınızda kendi üyenizden oy alamamışsınız. Bu seçmen çok bilinçli bir seçmen. Bir kısım insanlar küçümseyebilir. Onları hiç ciddiye almayın. Onlar plazalarda yazı yazan gazetecilerdir. Onlar plazalarda siyasetçilere yol tarif edenlerdir. Ama siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Nasıl ki 2024 yılı seçimlerden önce çıkıp Kırıkkale'yi, Kütahya'yı, Balıkesir'i, Denizli'yi, Manisa'yı çok rahatlıkla alacağız o rahatlık içinde söylediysem şuna emin olun inşallah önümüzdeki süreçte Sultanbeyli CHP'nin kalesi olacak. Burada hepiniz seçmensiniz. İnsanız hepimiz. Türk insanı kadar duygusal insan yoktur. Yeter ki duygularına dokunun. Akfırat'ta bizim oyumuz çok düşüktü. Bir yıl mesai harcadım. Gitmediğim cami yoktu, gitmediğim cenaze yoktu. İyisinden, kötüsünden herkese gittim. İlçe başkanı olmak, yönetici olmak çok kolay. Hani bir deyim var ya 'En pik noktaya çıkmak çok kolay, orada tutunmak çok zor.' Yapacağınız bir tek şey var. Çok şükür ki CHP'nin politikalarında bir sıkıntı yok. Yeter ki seçmenimizin duygularına dokunun. Onların iyi gününde, kötü gününde yanında olun. İnsanların en duygusal anı annesini, babasını, yakınını kaybettiği zamandır. En duygusal anı çocuğunun düğünüdür, bayramıdır, seyranıdır. Aman buralar, buralarda bir eksiklik yapmayın. Zaman ayırın. Çokça arkadaşlarımız var. Bunların hepsi size yardımcı olurlar.

"CHP'DE MÜTEAHHİTLERLE MÜŞAHİTLER ARASINDAKİ BİR AYRIŞIM VAR"

Akşamları çeşitli kirli televizyonlar kampanya yapmaya devam ediyorlar. Etsinler, hiç önemli değil. Ama biz dirençle sahada, sokakta milletimizin yanında olacağız. Bugün Atatürk heykelinden buraya kadar yürüdük arkadaşlarımızla. Özellikle bize eşlik eden başta kadınlarımız, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kısacası siyasetçinin görevi ölü evinin yasçısı olacak, düğün evinin de tebrikçisi olacak. Zannetmeyin onlar sizden eksik biliyor. Anadolu'ya gittiğimizde hepsi birer filozoftu. Çok şeyler öğrendim. ve önümüzdeki dönem de CHP'nin dirilişi olacak.

Bugün CHP istenmedik bir sorunla karşı karşıya. Ama altını çizerek söylüyorum: Gerek ben gerekse benim arkadaşlarım sorunu yaratmamak için her türlü gayreti sarf ettik. Ama arkadaşlar nasıl olmuşsa, kimlerin çabasıyla olmuşsa hiçbirimizin kabul edemeyeceği iftiracıların ve itirafçıların sorunlarıyla karşı karşıya kaldık. CHP'de bir kavga yok. CHP'de müteahhitlerle müşahitler arasındaki bir ayrışım var kardeşim, bunu böyle bilin.

"KİM GETİRDİ BUNLARI?"

43 yıldır bu partinin bir evladıyım. Ben bu itirafçıların, 76 itirafçının sadece üç tanesini tanıyabildim. Kim bunlar kardeşim? Kim getirdi bunları? Kim bunlarla işbirliği içinde oldu? Bu itirafçıların yüzünden çokça belediye başkanlarımız operasyona maruz kaldı. Partimiz operasyona maruz kaldı. Çıktı bir tanesi, birkaç tanesi ama bir tanesi çok enteresan 'Kurultay döneminde 72 daire verdim' dedi. Efendim bu yanlıştı, doğruydu ama kendinize dert edinip en azından bir suç duyurusunda bulunsaydınız. Çok yakınınızda bir arkadaşınız birçok belediyelerimize operasyon yapıldı zahmet edip bir suç duyurusunda bulunsaydınız. Bulunmadınız. Onun için Sultanbeyliler asla CHP'liler arasında bir kavga, sorun yok. Müşahitlerle müteahhitler arasındaki bu farkı bunu da inşallah en kısa süre içerisinde halledeceğiz. Tabii zaman zaman bir kısım müteahhit arkadaşlarımız bizim bu cümlelerimize kızıyor olabilirler. Biz elbette müteahhitlere de saygı duyarız. İş dünyasında bir şeyimiz yok. Ama bizim fıtratımızda hem siyaset hem müteahhitlik olmaz. ya müteahhitlik yapacaksınız ya da siyaset yapacaksınız, onu demek istiyoruz. Yoksa tabii ki bugün iş adamlarının tamamı da bizim baştacımızdır. Ona hiç itirazımız yok."

"NE ZAMAN Kİ YOLSUZLUĞU BİTİRİRSEK YOKSULLUĞU BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Tekin kürsüye, göreve getirilen Adem Seyitoğlu'nu davet ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim herkesten ricam şu: Geçmiş dönemde hangi partiye oy verdiyseniz vermişsiniz. Hepinizin iradesine saygımız sonsuz. Sadece şuna bakmanızı istiyorum, oy verdiğiniz adamlar kim? Çocuklarınıza söyleyin. Çok şükür şöyle bir telefon var. ya çocuklara deyin ki 'Şu bizim milletvekilimiz, belediye başkanımız' bir arama motoruna bir girin. Eğer bugün bir yoksulluk varsa şunu emin olun bu ülkedeki yolsuzluktan kaynaklıdır. Bir anne çocuğuna süt almakta zorlanıyorsa milyonlarca insan sosyal yardıma muhtaç hale gelmişse bunun tek sebebi siyasetteki yolsuzluk. Ne zaman ki yolsuzluğu bitirirsek yoksulluğu bitirmiş olacağız. İnşallah bunu da CHP arınma merkezinde yapacağız. Buna emin olmanızı istiyorum. Bu arınma merkezini size emanet ediyorum."

ADEM SEYİTOĞLU: "BU ÜLKEDE AHLAK KAZANDIĞI ZAMAN CHP KAZANACAK"

Adem Seyitoğlu da şunları söyledi:

"Yunus Emre'nin deyişiyle 'Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Biz gönüller yapmaya geldik.' Sultanbeyli'de bunu inşa edeceğiz. CHP kimsesizlerin kimsesi, CHP savaş meydanlarında kurulan bu milleti tekrar ayağa kaldıran bir milletin fertlerinin toplandığı yerdir. 'Toros Dağları'nın eteklerinde bir Türkmen bacasının tüttüğünü görürsem Türk bayrağını göğsüme sarar bu milletin bağımsızlığı için var gücümle savaşırım' diyen Mustafa Kemal'in kendi evidir, kurduğu partidir. Yoksulluğu, hırsızlığı, ahlaksızlığı asla kabul etmez. Hiç kimse bizden hırsızları ahlaksızları belediyede çalışan personeli kendi iş yerinde çalıştıran bu siyasi dalkavukları bizden desteklemesini beklemesin. Bizim mücadelemiz bu ülkede ahlak kazandığı zaman çocuklarımız kazanacak, bu millet kazanacak ve gelecek kazanacak, sizler kazanacaksınız, bizler kazanacağız ve CHP kazanacak."