Güvenli Trafik İçin Dikkat!

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 0-3. kilometrelerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki kavşak çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun 192-193. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağdan bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Mudurnu- Nallıhan yolu, 4-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Nallıhan- Sakarya istikameti için Göynük-Taraklı-Geyve-Sakarya yolunu, Sakarya-Nallıhan istikametine gidecekler Geyve-Taraklı-Göynük-Nallıhan güzergahını kullanabiliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 4-55. kilometrelerindeki 32 tünel ve güzergahlarında yapılacak temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Manavgat- Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı- Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.