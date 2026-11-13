HABAŞ işçileri patlama sonrası cep telefonu yasağına oturma eylemiyle tepki gösterdi

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçiler, 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından cep telefonlarının fabrika içerisine alınmasının yasaklanmasına tepki göstererek fabrika önündeki yolu trafiğe kapattı.

İşçilere, mesaiye geldiklerinde yapılan anons ile patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla cep telefonlarını güvenlik noktasında bırakmaları gerektiği duyurulmuş, işçiler de bina önünde toplanarak karara tepki göstermişti.

Kararın geri alınmaması ve taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine fabrika önündeki yolu ulaşıma kapatan bir grup işçi, oturma eylemi başlattı.

Ege İşçi Birliği Sözcüsü Memiş Yücel, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eğer bize '19 kişinin öldüğü yerde sesini çıkartma, bir şey deme' diyorlarsa, buyursunlar gelsinler, gözaltına alsınlar. Bizim iki talebimiz var: 19 kişinin öldüğü bu fabrikada diyoruz ki insanlara yas izni verilsin. Yas, yas. Ölen insanların cenazesine bile gidemedi bu işçiler. Beş gün bir yas izni verilsin. Bakanın geldiği gün 'ihmal yok' dendi burada. 'İhmal yok' dendiği gün, 19 kişinin öldüğü fabrikada işçiler vardiyaya çağrıldı. İhmal olmasa bile şu bile başlı başına ihmaldir. O yüzden biz ücretli izin talep ediyoruz.

Menemen Belediye Başkanının bile enkaz alanına girdiği yerde makine mühendisleri giremiyorsa biz bu işte şaibe ararız. Çünkü teknik yeterliliği en iyi onlar bilir. Ve bu aynı olayın başka yerde yaşanmamasını ancak onlar bize garanti altına alabilir. Buranın bağımsız kurumlar tarafından denetlenmesini, uygun hale getirilmesini; uygun hale getirildikten sonra 'HABAŞ işçisi burada insanca çalışabilir' dedikten sonra üretime başlanmasını talep ediyoruz. Makine Mühendisleri Odası geldiğinde burada çalışan işçilerin de bu sürecin içinde olmasını istiyoruz. Çünkü çalışan işçi hatayı gören işçi, sorunu bilen işçi, neyin nereden kaynaklandığını gören de işçi. Bu iş güvenliği eğitimi içerisinde her bölümden işçilerin de içine katılmasını istiyoruz.

Az önce burada eylem yapıyoruz diye HABAŞ, 4-12 vardiyasını iptal etti. Neden? Çünkü gelen vardiyalar buraya katılır diye korktular. Bakın hala 19 kişinin katledilmesinin altındaki nedeni aramak yerine bunun hesabını soranların önünü kapatmaya çalışıyorlar. Burada bir avuç kaldık. HABAŞ işçilerine de sesleniyorum; onlara kızgın değiliz. Yıllardır bu tahakküm altında buna alıştırıldık. Biz insanlarımız, arkadaşlarımız öldüğü gün fabrikaya gittik. Ben onların yaşadığı travmayı, üzüntüyü, öfkeyi çok iyi anlıyorum. Ama inanın ki o acıların başka yere gitmesini istemiyoruz. Başka ocakların yanmasını istemiyoruz. Hangi cenazeye gitsek terk edilmişlik, hangi cenazeye gitsek yoksulluk. Daha geçenlerde bir cami imamı 'Bakanlar öne çıksın' diyor. Ölümüze bile saygıları olmayan bir düzen. Gelsinler, alsınlar. Gelsinler, alsınlar. Biz buradan ayrılmayacağız. Bu üç talebimizi fabrika yönetimi ve devlet bir araya gelerek çok rahat çözümleyebilir. Bu üç talep için bu yol kapatma eylemimize devam ediyoruz. Jandarmaya da talebimizi ilettik. Jandarma müdahale edeceğini söyledi. O, onun kendi görevi ama bu da bizim görevimiz. İnsanca yaşamak için mücadele etmek zorundayız. Çünkü biz eylem yaptığımızda sabah telefon tedbirini alamaya başladılar. Biz eylem yaptığımız için 4-12 vardiyasını iptal ettiler. Demek ki buymuş. Demek ki bunu yapmazsak bu memlekette tek bir adım yerinden kımıldamıyor. Zor bir şey değil ya. 'Kimse ölmesin' demek, 'İnsanca yaşamak, insanca çalışmak istiyorum' demek suç mu ya bu memlekette? Suç mu arkadaşlar?

Bir milyar dolar serveti olan bir sermaye grubu beş gün bu işçiye izin vermiyorsa, o servetinden iş güvenliğine yeterli ayrımı yapmıyorsa o zaman işletmesin. Gidelim biz işletelim. Biz yapalım, biz sahip çıkalım. Zaten sabahın köründen gecenin karanlığına kadar çalışıyoruz. Taleplerimiz belli. Bu taleplerimize bütün emek kamuoyunun buraya gelip sahip çıkmasını istiyoruz. Bu ülkede işçilerin ölmesini istemiyorsanız, bu ülkede işçilerin bu şartlarda çalışmasını istemiyorsanız, bu ülkede işçilerin yasının tutulmasına izin vermeyen bir sisteme karşı çıkan işçilerin yanında olmak istiyorsanız buyurun gelin. Biz insani olan şeyi istiyoruz."